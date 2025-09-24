Mechanics VoiceOver анонсировали русскую озвучку для Silent Hill f

Недавно состоялся выход Silent Hill f — новой части хоррор-серии от Konami и первой крупной игры франшизы за более чем десятилетие. Проект выделяется необычной для серии японской атмосферой и сценарием от писателя Рюкиси07, известного по визуальным новеллам When They Cry.

Команда фанатской локализации Mechanics VoiceOver объявила о планах создать полную русскую озвучку игры и открыла сбор средств на её производство. Сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 150 000 рублей.

По словам организаторов, объём реплик в игре невелик, поэтому локализация может быть готова в течение 2–3 месяцев после завершения сбора средств.