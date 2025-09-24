Mechanics VoiceOver анонсировали русскую озвучку для Silent Hill f

Недавно состоялся выход Silent Hill f — новой части хоррор-серии от Konami и первой крупной игры франшизы за более чем десятилетие. Проект выделяется необычной для серии японской атмосферой и сценарием от писателя Рюкиси07, известного по визуальным новеллам When They Cry.
Команда фанатской локализации Mechanics VoiceOver объявила о планах создать полную русскую озвучку игры и открыла сбор средств на её производство. Сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 150 000 рублей.
По словам организаторов, объём реплик в игре невелик, поэтому локализация может быть готова в течение 2–3 месяцев после завершения сбора средств.
Круто конечно, будет повод перепройти ради других концовок. Как я знаю новые концовки откроются только на втором прохождении. 🤓
А пока что поиграю с японской озвучкой для канона истории (Япония как никак)😎
Эхх я только завтра поиграю, у меня не Делюкс куплен 😅
Уже вчера можно было поиграть
Там отличная Японская озвучка, думаю при первом прохождении с ней лучше и проходить. А потом уже можно и с русификатором