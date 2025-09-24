ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 282 оценки

Mechanics VoiceOver анонсировали русскую озвучку для Silent Hill f

monk70 monk70

Недавно состоялся выход Silent Hill f — новой части хоррор-серии от Konami и первой крупной игры франшизы за более чем десятилетие. Проект выделяется необычной для серии японской атмосферой и сценарием от писателя Рюкиси07, известного по визуальным новеллам When They Cry.

Команда фанатской локализации Mechanics VoiceOver объявила о планах создать полную русскую озвучку игры и открыла сбор средств на её производство. Сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 150 000 рублей.

По словам организаторов, объём реплик в игре невелик, поэтому локализация может быть готова в течение 2–3 месяцев после завершения сбора средств.

6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Макс20944

Круто конечно, будет повод перепройти ради других концовок. Как я знаю новые концовки откроются только на втором прохождении. 🤓

А пока что поиграю с японской озвучкой для канона истории (Япония как никак)😎

Эхх я только завтра поиграю, у меня не Делюкс куплен 😅

2
Xa6apof

Уже вчера можно было поиграть

Константин335

Там отличная Японская озвучка, думаю при первом прохождении с ней лучше и проходить. А потом уже можно и с русификатором