Продюсер Silent Hill F очень доволен оценкой игры на Metacritic

После снятия эмбарго, Silent Hill f получила много положительных отзывов от критиков. Это говорит о том, что Konami и разработчики из студии NeoBards успешно перенесли действие серии из знаменитого городка Сайлент Хилл в Японию 1960-х годов, представив совершенно новых героев и самостоятельную историю.

В ответ на рецензии, продюсер игры Окамто заявил, что он в восторге от рейтинга игры на портале Metacritic. Он признал, что боевая система в игре действительно неоднозначна, но рад, что критики высоко оценили сценарий игры от легендарного сценариста Рюкиши07, известного по серии "Когда плачут цикады".

Я в восторге от того, что игра получила 86 баллов на Metacritic, наравне с ремейком Silent Hill 2. Учитывая Японию в качестве сеттинга, сценарий от Рюкиши07 и акцент на боевую систему, я ожидал, что из-за этих смелых решений мнения могут разделиться, но я искренне благодарен за столь высокую оценку.



Несмотря на смешанные отзывы, история получила почти единодушное признание СМИ, так что выбор Рюкиши07 для написания сценария был абсолютно верным. Я считаю, что эта игра понравится как фанатам Рюкиши07, так и поклонникам Silent Hill.

У многих фанатов Silent Hill f вызывала опасения из-за ухода от привычного тона серии и акцента на боевую систему с упором на парирование. И хотя положительные отзывы внушают оптимизм, опасения насчет боевой системы, судя по всему, оправдались, поэтому игрокам стоит подумать о том, чтобы проходить игру в режиме истории.