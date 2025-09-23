Продюсер Silent Hill F очень доволен оценкой игры на Metacritic

После снятия эмбарго, Silent Hill f получила много положительных отзывов от критиков. Это говорит о том, что Konami и разработчики из студии NeoBards успешно перенесли действие серии из знаменитого городка Сайлент Хилл в Японию 1960-х годов, представив совершенно новых героев и самостоятельную историю.
В ответ на рецензии, продюсер игры Окамто заявил, что он в восторге от рейтинга игры на портале Metacritic. Он признал, что боевая система в игре действительно неоднозначна, но рад, что критики высоко оценили сценарий игры от легендарного сценариста Рюкиши07, известного по серии "Когда плачут цикады".
Я в восторге от того, что игра получила 86 баллов на Metacritic, наравне с ремейком Silent Hill 2. Учитывая Японию в качестве сеттинга, сценарий от Рюкиши07 и акцент на боевую систему, я ожидал, что из-за этих смелых решений мнения могут разделиться, но я искренне благодарен за столь высокую оценку.
Несмотря на смешанные отзывы, история получила почти единодушное признание СМИ, так что выбор Рюкиши07 для написания сценария был абсолютно верным. Я считаю, что эта игра понравится как фанатам Рюкиши07, так и поклонникам Silent Hill.
У многих фанатов Silent Hill f вызывала опасения из-за ухода от привычного тона серии и акцента на боевую систему с упором на парирование. И хотя положительные отзывы внушают оптимизм, опасения насчет боевой системы, судя по всему, оправдались, поэтому игрокам стоит подумать о том, чтобы проходить игру в режиме истории.
Оценки "критиков" такой же пердёж в лужу, как и обзоры Логвинова. Достаточно вспомнить как нализывали второй ластухе, а на деле кроме графики в игре нет ничего необычного и нового для индустрии. Выйдет игра, появятся видики от реальных игроков тогда и поговорим
блин как этот клоун облизывал убогий кулькидон 2(кингдом скам) и деинг лайт 2 это умора, проплаченный кусок мнения, он щас бист обсирает новую часть которая всем понравилась то что там нет криса авелона какого то клоуна сценарного из второй, у него мнение зависит от его псевдознаний кого как зовут в индустрии, о если там крис авелон то игра топ, по факту хуже первой и бист, худшая часть, а вавре он насасывал потому что тот ему диск мафии первой подписал хаха
Логвинов помню кидал предъявы людям, которые жаловались на баги в Cyberpunk 2077. Мол люди взяли и затравили бедных разработчиков, а они игру фиксят.
Чем знаменита студия NeoBards?
Это аутсорс компания, которая пилила порты и улучшенные версии для Capcom
Дождались сегодня на ночь поставлю на закачку :)