Silent Hill f еще не полностью раскрыта, но уже получила первый приз ©

В прошлом году мы стали свидетелями презентации нескольких игр из серии Silent Hill. Одной из самых интересных была Silent Hill f — разработка Neobards Entertainment. Независимая студия из Гонконга работает над разработкой секретного проекта с 2017 года. Больше подробностей об игре компания пока не подтвердила, но даже в такой ситуации приключение было оценено по достоинству и получило первый приз.

Тизер Silent Hill f заметили организаторы The One Show. Это одна из самых престижных наград в области рекламы, дизайна и цифрового маркетинга. На протяжении 50 лет победителям вручают «Золотой карандаш», который считается «одной из самых важных наград в творческой индустрии».

Роберто Серрано заметил, что трейлер Silent Hill f получил награду за заслуги:

Трейлер «SILENT HILL f» получил награду за заслуги на «The One Show 2023» Поздравляю @Konami.