Для стратегии/шутера Silica вышло обновление 0.7.21

Разработчик Bohemia выпустил новое обновление для Silica, сосредоточенное на улучшениях. Вот список изменений обновления 0.7.21:
- Добавлено: голосовые команды для различных событий (например, атака на харвестер и т.д.).
- Добавлено: Нажатие клавиши "пробел" при возникновении события с голосовым лаем перемещает камеру на место в режиме командира
- Добавлено: Поддержка сохранения/восстановления структур на клавишах выбора от 1 до 0 в представлении командира
- Добавлено: Клавиша C перебирает все штабы/гнезда (начиная с ближайшего) в режиме просмотра командира
- Добавлено: Двойное нажатие на горячую клавишу выбора перемещает камеру на местоположение в режиме просмотра командира
- Улучшено: Видимость для командира в Badlands, уменьшая силу тумана и не показывая облака
- Исправлено: Туман войны корректно сбрасывается после матча (больше нет точек открытых областей)
- Исправлено: Время задержки телепорта не уменьшалось, пока другие игроки использовали его
- Исправлено: Смена команды/роли при непосредственном управлении юнитом в качестве командира удаляла его
- Исправлено: Нажатие F не оставляло прямой контроль командира на клиентах
- Исправлено: Журнал чата воспроизводился после окончания раунда, когда люди пытались отправить сообщения