Смесь шутера и стратегии Silica выглядит действительно многообещающе в новом геймплее ©

Сегодня Bohemia Interactive представила новый геймплей предстоящего гибрида стратегии и шутера от первого лица Silica.

Мы можем взглянуть на игру за человеческую фракцию, начиная со стратегической части игры, которая вполне может напомнить вам о Dune или Starcraft, которые разработчик Мартин Мелихарек прямо называет в качестве источников вдохновения.

Строительство базы и сбор ресурса, конечно, очень знакомы, но игра приобретает свой собственный поворот, когда мы видим шутерную часть, в которой мы можем взять под контроль одного солдата или транспортное средство на поле боя. Это, безусловно, выглядит очень заманчиво и многообещающе.

Silica скоро появится в раннем доступе на ПК. Игра родилась несколько лет назад как сольный проект и недавно перешла под крыло проекта Bohemia Interactive Incubator, поддержку которому оказывает популярный разработчик серии Arma.