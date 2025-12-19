Разработчики аниме-экшена Silver Palace открыли регистрацию на закрытое бета-тестирование ПК-версии игры. Чтобы получить шанс на участие, игрокам необходимо заполнить анкету на официальном сайте до 5 января 2026 года.

По словам команды, доступ к тесту получит лишь ограниченное число игроков, которых выберут из числа подавших заявки. С избранными “счастливчиками” организаторы свяжутся напрямую по электронной почте после завершения приeма анкет. Точные даты проведения самого бета-теста пока не раскрываются. Важно отметить, что тестироваться будет исключительно ПК-версия Silver Palace, а весь прогресс, достигнутый во время этой фазы, будет полностью сброшен после еe окончания.

Silver Palace — это амбициозный кроссплатформенный фэнтезийный экшен с открытым миром, создаваемый на движке Unreal Engine 5. Игра, вдохновлeнная эстетикой аниме, предлагает пользователям в роли детектива исследовать город Сильвернию, участвовать в его событиях, сражаться в динамичных боях и коллекционировать различных персонажей.