Сэм Лейк похвалил атмосферную хоррор-метроидванию Silver Pines

Издатель Team17 анонсировал стильную метроидванию Silver Pines, вдохновлённую нуаром и психологическими триллерами. Релиз проекта запланирован на 2026 год, а дебютный трейлер уже успел впечатлить известного разработчика Сэма Лейка. В социальной сети X он отметил: «Выглядит очень круто, и песня тоже очень нравится», поделившись видео у себя в ленте.

Сюжет игры расскажет о частном детективе Редe Уокере, который отправляется расследовать загадочное исчезновение музыканта в город-призрак Сильвер-Пайнс. Однако вместо разгадки он сталкивается с нарастающим кошмаром, где грань между реальностью и безумием постепенно стирается.

Игроков ждёт метроидвания с элементами хоррора, где придётся открывать новые области, находить улучшения для оружия, экономить ресурсы и выживать в схватках с монстрами. Silver Pines выйдет на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series, но, к сожалению, русская локализация не заявлена.