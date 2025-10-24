Сайд-скроллер Silver Pines, вдохновлённый работами Дэвида Линча, получил новый трейлер

Издатель Team17 и разработчик Wych Elm представили новый трейлер Silver Pines в жанре Metroidvania/сайд-скроллингового хоррора на выживание для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam), вдохновлённого работами режиссёра Дэвида Линча. Выход запланирован на 2026 год.

Частный детектив Ред Уокер оказывается в Силвер-Пайнс, полузаброшенном, полузабытом месте, посреди пустыни, чтобы найти Эдди Велвета, пропавшего музыканта. По мере того, как дело начинает раскрывать тёмное прошлое, Уокер вскоре погружается в странное и кошмарное путешествие, которое ему неподвластно.

Сражайтесь с кошмарными ужасами и решайте головоломки, разумно распоряжаясь скудными ресурсами, раскрывая тайны, которые могут стать ключом к искуплению.