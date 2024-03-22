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Simon the Sorcerer Origins 2024 г.
Адвенчура, Логические, Квест, Инди
5.8 9 оценок

Вышел новый геймплейный трейлер адвенчуры Simon the Sorcerer Origins

butcher69
Новости

Во время трансляции Future Games Show весной 2024 года был представлен новый трейлер Simon the Sorcerer Origins, созданную студиями Smallthing Studios и Leonardo Interactive. Это приквел к популярной серии приключений в стиле point-and-click. Ниже представлен новый трейлер. Игра выйдет в 2024 году на PC, Nintendo Switch, Xbox и PlayStation.

Simon the Sorcerer Origins выходит спустя 30 лет после первого приключения в саге. Это приквел, который позволит даже тем, кто не играл в оригинальные игры, погрузиться в сюжет, а ветеранам — увидеть истоки персонажа и Волшебного мира.

Сюжет вращается вокруг древнего пророчества, в центре которого находится наш Саймон: подростка забирают из его мира, состоящего из школьных проблем и переездов, и переносят в волшебное место, где ему придется учиться алхимии, магии и решать опасные головоломки.

Графика нарисована вручную, а структура игры модернизирована, чтобы повысить удобство игры. Нам предстоит искать и комбинировать подсказки, предметы и совершать безумные поступки, чтобы стать великим волшебником.

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