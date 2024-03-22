Вышел новый геймплейный трейлер адвенчуры Simon the Sorcerer Origins

Во время трансляции Future Games Show весной 2024 года был представлен новый трейлер Simon the Sorcerer Origins, созданную студиями Smallthing Studios и Leonardo Interactive. Это приквел к популярной серии приключений в стиле point-and-click. Ниже представлен новый трейлер. Игра выйдет в 2024 году на PC, Nintendo Switch, Xbox и PlayStation.

Simon the Sorcerer Origins выходит спустя 30 лет после первого приключения в саге. Это приквел, который позволит даже тем, кто не играл в оригинальные игры, погрузиться в сюжет, а ветеранам — увидеть истоки персонажа и Волшебного мира.

Сюжет вращается вокруг древнего пророчества, в центре которого находится наш Саймон: подростка забирают из его мира, состоящего из школьных проблем и переездов, и переносят в волшебное место, где ему придется учиться алхимии, магии и решать опасные головоломки.

Графика нарисована вручную, а структура игры модернизирована, чтобы повысить удобство игры. Нам предстоит искать и комбинировать подсказки, предметы и совершать безумные поступки, чтобы стать великим волшебником.