Фанатский ремейк The Simpsons Hit & Run готов, но автор опасается его публиковать из-за авторских прав

Фанатский ремейк игры The Simpsons: Hit & Run был завершен спустя почти год после начала проекта в 2022 году.
Разработчик фанатского ремейка The Simpsons: Hit & Run, поделился в общей сложности 8 видеороликами, в которых задокументирован процесс разработки.
Окончательный результат проекта можно увидеть в видеоролике выше. Из-за проблем с авторскими правами игра не будет доступна для скачивания. В своих видеороликах, рассказывающих о процессе создания игры, разработчик подробно описывает различные аспекты разработки, включая открытый мир, транспортные средства, персонажей, систему искусственного интеллекта, визуальное оформление, игровые действия и реализацию VR.
Для непосвященных The Simpsons: Hit & Run - это приключенческая экшен-игра 2003 года, разработанная компанией Radical Entertainment и изданная Vivendi Universal Games. Игра является двадцать второй частью серии видеоигр "Симпсоны" и черпает вдохновение в любимом американском мультсериале "Симпсоны".
Геймплей игры в основном состоит из исследований и миссий, в которых игроки участвуют в скоростных гонках с противниками и общаются с персонажами, выполняя задания на время. В игре присутствуют элементы ролевых игр, а также открывающиеся миры и различные побочные задания.
После первоначального выпуска для GameCube, PlayStation 2 и Xbox в сентябре 2003 года The Simpsons: Hit & Run через два месяца была перенесена на платформу Microsoft Windows.
Странная позиция. "Если выложить в интернет - игра станет недоступна". А так она и останется недоступна. Не, конечно это сугубо дело автора, выкладывать или нет результат своих трудов. Но если он выложит в инет сборку - то она там останется навсегда, все зависимости от того, будут её удалять правообладатели или нет. Единственное - в любом случае монетизировать это будет, практически, невозможно.
И для чего его делать надо было, не понятно
Чтобы потом получить работу получше. Таких разработчиков всегда замечают после подобных проектов.
портфолио
Тебе даже образование не нужно, если у тебя портфолио шикарное. Главное умей работать.
Господи, вот проблему раздул!!! Просто скажи что тебя взломали хакеры и увели все данные в том числе игру!
Фанатский Remastered Manhunt вышел и сразу был выложен в сеть и рокстар это вообще не заметили. Эти авторские права вообще лажа полная в плане кино и игр. Всë взламывается так или иначе. Если сами не хотят выпускать ремейк то тогда им плевать на брэнд.А если бы хватало ума. То взяли бы да и пустили в продажу как это было с Black Mesa к примеру
Вопрос жадности стоит где-то на одном уровне с упоминанием авторских прав по неоф.ремейкам
автор надеется срубить деньжат, его право. без сарказма... но тогда на кой шут так пыжиться и кокетничать?
а если деньги не важное, а важна слава и известность - то "злые хакеры сломали мой комп и украли все мои наработки!"
Я думаю, что ты не совсем понимаешь все последствия нарушения авторских прав в США и Европе. Плюс открою секрет, много разработчиков добровольно и без всякой выгоды создают программы/моды и тд. для своего портфолио и практики
поменьше пафоса... ты ничего не знаешь ни про меня, ни про мой опыт.
Понятно, что деньги на этом ремейке зарабатывать нельзя. Но если слить в интернет, игра успеет распространиться в любом случае.
Хотя тут бы заручиться помощью юриста и уболтать правообладателей на выпуск под их эгидой. Конечно, протестировать, допилить.