Фанатский ремейк The Simpsons Hit & Run готов, но автор опасается его публиковать из-за авторских прав ©

Фанатский ремейк игры The Simpsons: Hit & Run был завершен спустя почти год после начала проекта в 2022 году.

Разработчик фанатского ремейка The Simpsons: Hit & Run, поделился в общей сложности 8 видеороликами, в которых задокументирован процесс разработки.

Окончательный результат проекта можно увидеть в видеоролике выше. Из-за проблем с авторскими правами игра не будет доступна для скачивания. В своих видеороликах, рассказывающих о процессе создания игры, разработчик подробно описывает различные аспекты разработки, включая открытый мир, транспортные средства, персонажей, систему искусственного интеллекта, визуальное оформление, игровые действия и реализацию VR.

Для непосвященных The Simpsons: Hit & Run - это приключенческая экшен-игра 2003 года, разработанная компанией Radical Entertainment и изданная Vivendi Universal Games. Игра является двадцать второй частью серии видеоигр "Симпсоны" и черпает вдохновение в любимом американском мультсериале "Симпсоны".

Геймплей игры в основном состоит из исследований и миссий, в которых игроки участвуют в скоростных гонках с противниками и общаются с персонажами, выполняя задания на время. В игре присутствуют элементы ролевых игр, а также открывающиеся миры и различные побочные задания.

После первоначального выпуска для GameCube, PlayStation 2 и Xbox в сентябре 2003 года The Simpsons: Hit & Run через два месяца была перенесена на платформу Microsoft Windows.