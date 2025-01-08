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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.8 12 495 оценок

Датамайнер раскрыл подробности о трёх новых комплектах для The Sims 4

Lunersun
Новости

Датамайнер anadius поделился интересной находкой — 16 января в The Sims 4 появятся сразу три новых комплекта.

Первый из них посвятили геймерам — в Comfy Gamer Kit добавили всё для оформления игрового уголка, от кресла до стола. Второй комплект, Secret Sanctuary Kit, позволит построить что-то вроде роскошного убежища с дорогой мебелью и даже потайной дверью в шкафу. Ну а в третьем наборе, Casanova Cave Kit, игроков ждёт современный декор и мебель для романтически настроенных персонажей.

За каждый комплект придётся отдать по 5 долларов.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Класс! Пойду в симс 3 поиграю.... // Николай Монахов

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Пользователь ВКонтакте

// Кот Феликс

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MORDORR

Сила ! Кожаный диван - привет из 50-х, бабулин книжный шкаПчик - потайная дверь в чулан с макраме, топором рубленый жуткостол и будуарный поднос. Денег значит хотят?

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