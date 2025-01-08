Датамайнер раскрыл подробности о трёх новых комплектах для The Sims 4

Датамайнер anadius поделился интересной находкой — 16 января в The Sims 4 появятся сразу три новых комплекта.

Первый из них посвятили геймерам — в Comfy Gamer Kit добавили всё для оформления игрового уголка, от кресла до стола. Второй комплект, Secret Sanctuary Kit, позволит построить что-то вроде роскошного убежища с дорогой мебелью и даже потайной дверью в шкафу. Ну а в третьем наборе, Casanova Cave Kit, игроков ждёт современный декор и мебель для романтически настроенных персонажей.

За каждый комплект придётся отдать по 5 долларов.