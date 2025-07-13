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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.8 15 453 оценки

В Sims 4 "Волшебство природы" появился неприятный баг

pandore pandore

Новое дополнение к игре Sims 4 "Волшебство природы" сломало игру, беременность может внезапно появиться у многочисленных персонажей которые в основной игре заводить детей не могли, у подростков, мужчин и даже тех кто никогда не связывал себя отношениями с другими симами.

Предполагалось что в этом аддоне может меняться естественный ход вещей в мире, дополнение привнесло в игру фей, единение с природой и масштабный город с новыми опциями, но некоторые из них привнесли больше проблем чем полезных нововведений.

Разработчики после массовых недовольств комьюнити пояснили что в таких масштабах повальное повышение демографии симов не планировалось и пообещали выпустить патч избавляющий от бага в котором от нежелательной беременности можно избавиться магическим способом и количество случайных беременностей сократится.

17
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ea_tiran
14
Пользователь ВКонтакте

+ // Mihail Kereznikov

7
Egik81

Это не волшебство природы это виртуальная природа дурость Симов страдающих гетерофилией исправляет.))) Ведь в реальной природе гемофрадизм норма. Самый известные гермафродиты это рыбки клоуны, например

6
Ивасик

Чего то поздновата повесточная мерзость до симов добралась. Думал, это раньше случится.

4
pandore

она там была с самого начала

5
TerryTrix

Не баг, а фича!

4
BloomingVysor

Может это бабы? Как их называют? Тут явно стоило бы еа засудить.

3
SpunkyHannibal
2
JohnRPG

Не баг, а фича.