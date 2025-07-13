В Sims 4 "Волшебство природы" появился неприятный баг

Новое дополнение к игре Sims 4 "Волшебство природы" сломало игру, беременность может внезапно появиться у многочисленных персонажей которые в основной игре заводить детей не могли, у подростков, мужчин и даже тех кто никогда не связывал себя отношениями с другими симами.

Предполагалось что в этом аддоне может меняться естественный ход вещей в мире, дополнение привнесло в игру фей, единение с природой и масштабный город с новыми опциями, но некоторые из них привнесли больше проблем чем полезных нововведений.

Разработчики после массовых недовольств комьюнити пояснили что в таких масштабах повальное повышение демографии симов не планировалось и пообещали выпустить патч избавляющий от бага в котором от нежелательной беременности можно избавиться магическим способом и количество случайных беременностей сократится.