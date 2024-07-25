В The Sims 4 вернулась ошибка, разрушающая семейные узы

Недавнее масштабное обновление The Sims 4, призванное обогатить игровой процесс новыми возможностями, неожиданно принесло с собой и неприятный сюрприз. Игроки столкнулись с возвращением печально известной ошибки, которая уже однажды омрачала жизнь виртуальных семей несколько лет назад.

Суть бага заключается в неожиданных вспышках агрессии у симов. В случайные моменты персонажи начинают оскорблять друг друга, причём этому подвержены даже те, кто до этого прекрасно ладил. Такое поведение не только нелогично, но и разрушительно для виртуальных отношений.

Игроки жалуются, что этот баг буквально разрушает семьи в их игровых мирах. Чтобы сохранить мир и гармонию, приходится постоянно вмешиваться и вручную корректировать отношения между персонажами. Если же оставить ситуацию без присмотра, симы быстро рассорятся, что может привести к распаду семей.

В прошлый раз разработчикам потребовалось несколько недель, чтобы найти и устранить эту ошибку. Сейчас же создатели игры пока никак не прокомментировали возвращение бага. Остаётся надеяться, что на этот раз решение проблемы не заставит себя долго ждать.