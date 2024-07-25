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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 10 044 оценки

В The Sims 4 вернулась ошибка, разрушающая семейные узы

Lunersun
Новости

Недавнее масштабное обновление The Sims 4, призванное обогатить игровой процесс новыми возможностями, неожиданно принесло с собой и неприятный сюрприз. Игроки столкнулись с возвращением печально известной ошибки, которая уже однажды омрачала жизнь виртуальных семей несколько лет назад.

Суть бага заключается в неожиданных вспышках агрессии у симов. В случайные моменты персонажи начинают оскорблять друг друга, причём этому подвержены даже те, кто до этого прекрасно ладил. Такое поведение не только нелогично, но и разрушительно для виртуальных отношений.

Игроки жалуются, что этот баг буквально разрушает семьи в их игровых мирах. Чтобы сохранить мир и гармонию, приходится постоянно вмешиваться и вручную корректировать отношения между персонажами. Если же оставить ситуацию без присмотра, симы быстро рассорятся, что может привести к распаду семей.

В прошлый раз разработчикам потребовалось несколько недель, чтобы найти и устранить эту ошибку. Сейчас же создатели игры пока никак не прокомментировали возвращение бага. Остаётся надеяться, что на этот раз решение проблемы не заставит себя долго ждать.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Случайный Игрок

вернулась ошибка, разрушающая семейные узы

Типа случайно

1
РикоЧико
0
Great-heartedElio

это не баг, а пмс

0
Egik81
В случайные моменты персонажи начинают оскорблять друг друга, причём этому подвержены даже те, кто до этого прекрасно ладил. Такое поведение не только нелогично, но и разрушительно для виртуальных отношений.

это жизнь а не баг. Поэтому и придумали такую дисциплину как конфликтология.

А вообще повторю бородатый анекдот

- Профессор, а какой вид акционерного общества, когда ваша доля как инвестора должна быть больше, иначе другой инвестор не создаст с вами АО, ежемесячные выплаты из бюджета АО для вас значительно меньше, а в случае банкротства АО имущество делится в лучшем для вас случае пополам при том, что другому инвестору вы будете пожизненно выплачивать вашу долю за то, что вас когда-то угораздило создать с ним АО?
- Это абсурд, студент.
- Это не абсурд, профессор, а брак, в том числе и ваш. А вы нам тут лекции о экономике читаете.
0
MORDORR

''' Суть бага заключается в неожиданных вспышках агрессии у симов '''

Это не баг а попытка разрабов разнообразить игровой процесс. Фишка в том что скандалы плавно перетекают в мордобой и поножовщину. На вопли прибегают соседи и начинается перестрелка переходящая в полномасштабные боевые действия.....На скрине как раз всё и начинается, у чувака под столом дробовик.

0
Leprikon01

А ошибка ли?

0