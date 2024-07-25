В The Sims 4 вернулась ошибка, разрушающая семейные узы

Недавнее масштабное обновление The Sims 4, призванное обогатить игровой процесс новыми возможностями, неожиданно принесло с собой и неприятный сюрприз. Игроки столкнулись с возвращением печально известной ошибки, которая уже однажды омрачала жизнь виртуальных семей несколько лет назад.
Суть бага заключается в неожиданных вспышках агрессии у симов. В случайные моменты персонажи начинают оскорблять друг друга, причём этому подвержены даже те, кто до этого прекрасно ладил. Такое поведение не только нелогично, но и разрушительно для виртуальных отношений.
Игроки жалуются, что этот баг буквально разрушает семьи в их игровых мирах. Чтобы сохранить мир и гармонию, приходится постоянно вмешиваться и вручную корректировать отношения между персонажами. Если же оставить ситуацию без присмотра, симы быстро рассорятся, что может привести к распаду семей.
В прошлый раз разработчикам потребовалось несколько недель, чтобы найти и устранить эту ошибку. Сейчас же создатели игры пока никак не прокомментировали возвращение бага. Остаётся надеяться, что на этот раз решение проблемы не заставит себя долго ждать.
вернулась ошибка, разрушающая семейные узы
Типа случайно
это не баг, а пмс
это жизнь а не баг. Поэтому и придумали такую дисциплину как конфликтология.
А вообще повторю бородатый анекдот
''' Суть бага заключается в неожиданных вспышках агрессии у симов '''
Это не баг а попытка разрабов разнообразить игровой процесс. Фишка в том что скандалы плавно перетекают в мордобой и поножовщину. На вопли прибегают соседи и начинается перестрелка переходящая в полномасштабные боевые действия.....На скрине как раз всё и начинается, у чувака под столом дробовик.
А ошибка ли?