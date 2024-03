В сети появился геймплей из ранней сборки The Sims 5

В конце феврале 2023 года мы рассказали вам об утечке предварительной версии сборки The Sims 5 для ПК и Android, которая получила кодовое название Project Rene. И вот сегодня у нас наконец-то появилось геймплейное видео из нее. В этом утечке показаны несколько геймплея из сборки для тестирования.

Прежде чем продолжить, знайте, что это видео из версии для Android. Как мы уже упоминали, в просочившейся на ПК сборке используется технология защиты от взлома Denuvo. Поэтому запустить ее практически невозможно. Однако с помощью эмуляторов запустить утечку сборки для Android гораздо проще.

В этом видео мы можем увидеть целый район города, который игроки смогли протестировать.

The Sims 5 будет бесплатной игрой. Поэтому я предполагаю, что EA будет использовать Denuvo для "защиты" своих платных расширений и DLC.

Еще в ноябре 2022 года мы впервые узнали о Project Rene из нескольких просочившихся в сеть скриншотов пре-альфа-версии. Это было через месяц после того, как EA официально представила The Sims 5. Новая игра The Sims под кодовым названием Project Rene обещает остаться верной тому, чем всегда была The Sims. Кроме того, в ней будет изменено мышление и поведение симов.

На данный момент нет никаких сведений о том, когда выйдет Project Rene. EA даже не делилась официальными новостями или информацией о нем с октября 2022 года.