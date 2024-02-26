Предварительная версия The Sims 5 для ПК утекла в сеть

Похоже, что в сеть попала предварительная версия The Sims 5 для ПК. В данный момент в Интернете циркулируют версии этой грядущей социальной игры как для ПК, так и для Android.

Эта утечка раскрыла движок, который будет использовать Maxis. Вместо использования Frostbite эта новая игра будет работать на Unreal Engine. Однако мы не знаем, будет ли это UE4 или UE5. Еще одним волнующим моментом является подтверждение того, что The Sims 5 будет использовать модель распространения free-to-play. Это стратегическое решение, вероятно, указывает на то, что EA планирует монетизировать игру посредством платных расширений и загружаемого контента (DLC), при этом технология Denuvo играет решающую роль в защите этих потоков доходов.