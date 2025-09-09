Анонсирована MMORPG Синеус по мотивам истории и мифологии Древней Руси

Стало известно о разработке новой массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры под названием Синеус. Проект является частью более крупной видеоигровой экосистемы, которую развивают основатель HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и исполнительный директор Атона Вячеслав Ким.
Сюжет игры будет основан на легенде о призвании на княжение славянскими и финно-угорскими племенами варяга Синеуса, брата Рюрика. Разработчики описывают проект как оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези, вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран.
Руководителем разработки назначен Александр Минкин, ранее работавший гейм-дизайнером в компании Wargaming. На текущий момент в предпродакшен игры уже вложено около 50 миллионов рублей. Выход MMORPG Синеус запланирован на 2027 год.
Прикольно. Наш геймдев активно развивается
Всё идёт по плану
Чувак с еврейской фамилией из украинского варгеймнига, потом кореец, а кто наш то там? Крылов? Ага. "Товарищ Сталин ничего не знал, в политбюро пробрались враги".
Опустим всякие приколы по поводу "Синеус - синячить" и "MMORPG по древней Руси" и взглянем на вещи реально. В целом идея здравая и даже перспективная, с точки зрения фантазии и воображения, но мертворожденная ибо:
1. Время играет против. 2 года на активную разработку, что за такое время можно создать? Правильно - только Смуту!
2. Любая MMORPG живет за счет онлайна, выходя на всевозможные рынки по всему миру. Где кроме России еще искать игроков? Кому оно будет интересно? Правильно - никому!
3. Чтобы навалить контента с интересными механиками, всякими ПвПвЕ активностями, социальными взаимодействиями и. т.д. нужно прямо очень много денег вбухать на разработку. Бюджет будет соответствующим? Правильно - нет!
4. Что бы ММО-проект существовал нужно постоянно держать игроков в игре нонстопом наваливая контента. Разрабы распилившие очередной кусок госбюджета будут это делать? Правильно - нет.
5. Ну и главное, для реализации такого проекта нужны прямые руки и светлые головы, ибо рынок многопользовательских дро4илен уже перенасыщен и поделен между мастодонтами жанра и что бы набрать свою аудиторию нужно предложить что то прямо таки бомбическое. Разрабы должны быть просто гениями, что бы сделать продукт который будет иметь спрос и перетащить хотя бы часть русскоязычной аудитории из Wow, Black Desert, Diablo, Path Of Exile, Genshin Impact и других подобных проектов. Вы в это верите? Я - нет!
По итогу мертворожденный продукт, к сожалению.
П.с. Нужно также добавить, что мифологию еще нужно уметь подать. И что то я очень сомневаюсь, что разработчики сделают сеттинг подобный Ведьмаку, "скрепы" не позволят. Скорее всего будем бегать православным витязем с крестиком наперевес, а поиграть за какого ни будь волхва или ведьму нам не дадут, ибо это не по христиански...
Он изначально спланирован как мертворождённый, задача - дескредитировать славянский лор. Это "общеевропейская" задача, "наши" совки из многонационалии тут только руки, вон даже полякам с Ведьмаком сказали, что не надо, переделывайте на повестку от которой славянофилов, да и всех остальных, стошнит.
Ну так и не нужно ни с кем конкурировать...
В первой половине игр, из твоего списка, находим нарушение какого-нибудь, вновь изданного, закона. Во второй половине сервера деградируют... Далее пoдгaзпрoмoвский рocкoмпoзoр со всем разберется.
Ты уверен, что в России это будет интересно? Ну, кроме отчаянно деградировавших.
Лучше бы сделали игру, как в реальности крестили Русь, в связи с чем решили крестить, и каким образом это делали. Только вот, как ты написал, ""скрепы" не позволят", а то начнут прослеживаться аналогии нынешних дней.
Ребят, меня корёжит, когда я читаю эту новость.
Как же начинают мощно осваивать гос бабки на тематике Руси.
Научная фантастика в Древней Руси это что, богатыри в экзоскелетах будут отбиваться от киборгов половцев лазерными гуслями. на эту сумму можно нанять уборщицу и оплатить ей проезд до 2027 года. Нанять геймдизайнера из Wargaming чтобы сделать ММОРПГ это как позвать сантехника оперировать мозг, зато монетизацию прикрутят знатную, с лутбоксами из бересты и боевым пропуском на сбор урожая репы. Будет очередной долгострой который через 5 лет превратится в мобильную гачу или тихо исчезнет после освоения бюджета.
вон всратый киберслав
5 лет это много.
Да там команда дана трэш делать (дискредитировать лор) - это по "творчеству" 1С хорошо видно, да и по Смуте (умудриться творчество Загоскина, хорошего писателя, в скучную скукотень превратить - медведь-медведь, научи меня пердеть).
звучит как будто игра про алкашей - СИНЕУС блин )))
MMO про алкашей хотя была бы чем-то новым
Долго думали ещё, прихихикивая. Издёвка с названием кстати тупая, и поэтому понятно кто это "угарное" название игры придумал.
Смута онлайн. За Шляхтов поиграть дадут?
Кроме Руси других идей нет походу...
Ну так по гос.заказу же )))
да весь прикол что сценарий максимально бездарный будет как и гейм дизайн этой мусорки как в смуте.
вот вопрос что можно ожидать от типа что картон катал и все танки всрал хз какая у него должность была в варгейме но всрали они их давно
Не в защиту конкретно этой игры, но...
История Руси весьма богата, там столько материала, что Игра Престолов отдыхает (за вычетом драконов, конечно же) - и интриги, и войны, и убийства, и месть, и патриотизм, и наоборот - предательство. Разгуляться есть где. Эпоха весьма интересная и продолжительная, можно черпать и черпать, не на одну игру хватит, или например на сериал.
это здец
синеус синяя борода что ли?
чуются нотки ИРИ ....
Налогоплательщиков?
Очевидно же, что наших, кровных.