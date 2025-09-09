Анонсирована MMORPG Синеус по мотивам истории и мифологии Древней Руси

Стало известно о разработке новой массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры под названием Синеус. Проект является частью более крупной видеоигровой экосистемы, которую развивают основатель HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и исполнительный директор Атона Вячеслав Ким.

Сюжет игры будет основан на легенде о призвании на княжение славянскими и финно-угорскими племенами варяга Синеуса, брата Рюрика. Разработчики описывают проект как оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези, вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран.

Руководителем разработки назначен Александр Минкин, ранее работавший гейм-дизайнером в компании Wargaming. На текущий момент в предпродакшен игры уже вложено около 50 миллионов рублей. Выход MMORPG Синеус запланирован на 2027 год.