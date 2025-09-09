ЧАТ ИГРЫ
Синеус 2027 г.
Экшен, Ролевая, MMO, От третьего лица
Анонсирована MMORPG Синеус по мотивам истории и мифологии Древней Руси

Extor Menoger Extor Menoger

Стало известно о разработке новой массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры под названием Синеус. Проект является частью более крупной видеоигровой экосистемы, которую развивают основатель HR-платформы Skillaz Андрей Крылов и исполнительный директор Атона Вячеслав Ким.

Сюжет игры будет основан на легенде о призвании на княжение славянскими и финно-угорскими племенами варяга Синеуса, брата Рюрика. Разработчики описывают проект как оригинальную вселенную на стыке научной фантастики и фэнтези, вдохновленную историей и мифологией России и соседних стран.

Руководителем разработки назначен Александр Минкин, ранее работавший гейм-дизайнером в компании Wargaming. На текущий момент в предпродакшен игры уже вложено около 50 миллионов рублей. Выход MMORPG Синеус запланирован на 2027 год.

H-DS

Прикольно. Наш геймдев активно развивается

29
Phoenix87

Всё идёт по плану

7
В_о_л_ь_к_а

Чувак с еврейской фамилией из украинского варгеймнига, потом кореец, а кто наш то там? Крылов? Ага. "Товарищ Сталин ничего не знал, в политбюро пробрались враги".

13
CyberDark

Опустим всякие приколы по поводу "Синеус - синячить" и "MMORPG по древней Руси" и взглянем на вещи реально. В целом идея здравая и даже перспективная, с точки зрения фантазии и воображения, но мертворожденная ибо:

1. Время играет против. 2 года на активную разработку, что за такое время можно создать? Правильно - только Смуту!

2. Любая MMORPG живет за счет онлайна, выходя на всевозможные рынки по всему миру. Где кроме России еще искать игроков? Кому оно будет интересно? Правильно - никому!

3. Чтобы навалить контента с интересными механиками, всякими ПвПвЕ активностями, социальными взаимодействиями и. т.д. нужно прямо очень много денег вбухать на разработку. Бюджет будет соответствующим? Правильно - нет!

4. Что бы ММО-проект существовал нужно постоянно держать игроков в игре нонстопом наваливая контента. Разрабы распилившие очередной кусок госбюджета будут это делать? Правильно - нет.

5. Ну и главное, для реализации такого проекта нужны прямые руки и светлые головы, ибо рынок многопользовательских дро4илен уже перенасыщен и поделен между мастодонтами жанра и что бы набрать свою аудиторию нужно предложить что то прямо таки бомбическое. Разрабы должны быть просто гениями, что бы сделать продукт который будет иметь спрос и перетащить хотя бы часть русскоязычной аудитории из Wow, Black Desert, Diablo, Path Of Exile, Genshin Impact и других подобных проектов. Вы в это верите? Я - нет!

По итогу мертворожденный продукт, к сожалению.

П.с. Нужно также добавить, что мифологию еще нужно уметь подать. И что то я очень сомневаюсь, что разработчики сделают сеттинг подобный Ведьмаку, "скрепы" не позволят. Скорее всего будем бегать православным витязем с крестиком наперевес, а поиграть за какого ни будь волхва или ведьму нам не дадут, ибо это не по христиански...

16
В_о_л_ь_к_а

Он изначально спланирован как мертворождённый, задача - дескредитировать славянский лор. Это "общеевропейская" задача, "наши" совки из многонационалии тут только руки, вон даже полякам с Ведьмаком сказали, что не надо, переделывайте на повестку от которой славянофилов, да и всех остальных, стошнит.

7
droness

Ну так и не нужно ни с кем конкурировать...
В первой половине игр, из твоего списка, находим нарушение какого-нибудь, вновь изданного, закона. Во второй половине сервера деградируют... Далее пoдгaзпрoмoвский рocкoмпoзoр со всем разберется.

1
canismajorisvy
Где кроме России еще искать игроков? Кому оно будет интересно?

Ты уверен, что в России это будет интересно? Ну, кроме отчаянно деградировавших.

Скорее всего будем бегать православным витязем с крестиком наперевес

Лучше бы сделали игру, как в реальности крестили Русь, в связи с чем решили крестить, и каким образом это делали. Только вот, как ты написал, ""скрепы" не позволят", а то начнут прослеживаться аналогии нынешних дней.

2
AT_Sagor

Ребят, меня корёжит, когда я читаю эту новость.

14
TIuBo3aBpuK
8
borsic

Как же начинают мощно осваивать гос бабки на тематике Руси.

12
Gridon

Научная фантастика в Древней Руси это что, богатыри в экзоскелетах будут отбиваться от киборгов половцев лазерными гуслями. на эту сумму можно нанять уборщицу и оплатить ей проезд до 2027 года. Нанять геймдизайнера из Wargaming чтобы сделать ММОРПГ это как позвать сантехника оперировать мозг, зато монетизацию прикрутят знатную, с лутбоксами из бересты и боевым пропуском на сбор урожая репы. Будет очередной долгострой который через 5 лет превратится в мобильную гачу или тихо исчезнет после освоения бюджета.

8
Alex40001

вон всратый киберслав

5
hpi

5 лет это много.

2
В_о_л_ь_к_а

Да там команда дана трэш делать (дискредитировать лор) - это по "творчеству" 1С хорошо видно, да и по Смуте (умудриться творчество Загоскина, хорошего писателя, в скучную скукотень превратить - медведь-медведь, научи меня пердеть).

2
gliga142

звучит как будто игра про алкашей - СИНЕУС блин )))

8
GorryAttack

MMO про алкашей хотя была бы чем-то новым

5
В_о_л_ь_к_а

Долго думали ещё, прихихикивая. Издёвка с названием кстати тупая, и поэтому понятно кто это "угарное" название игры придумал.

1
Raphtallia

Смута онлайн. За Шляхтов поиграть дадут?

8
хренагу6ка

Кроме Руси других идей нет походу...

7
Neko-Aheron

Ну так по гос.заказу же )))

4
Alex40001

да весь прикол что сценарий максимально бездарный будет как и гейм дизайн этой мусорки как в смуте.

вот вопрос что можно ожидать от типа что картон катал и все танки всрал хз какая у него должность была в варгейме но всрали они их давно

3
armageddon123456

Не в защиту конкретно этой игры, но...

История Руси весьма богата, там столько материала, что Игра Престолов отдыхает (за вычетом драконов, конечно же) - и интриги, и войны, и убийства, и месть, и патриотизм, и наоборот - предательство. Разгуляться есть где. Эпоха весьма интересная и продолжительная, можно черпать и черпать, не на одну игру хватит, или например на сериал.

2
Alex40001

это здец

синеус синяя борода что ли?

чуются нотки ИРИ ....

5
TIuBo3aBpuK
На текущий момент в предпродакшен игры уже вложено около 50 миллионов рублей

Налогоплательщиков?

4
AT_Sagor

Очевидно же, что наших, кровных.

4
