Новая версия The Sinking City будет бесплатной для всех владельцев

Компания Frogwares подтвердила, что новая версия детективного хоррора The Sinking City, которая появится в Steam, будет бесплатной для всех существующих владельцев.

Эта новость стала частью FAQ по новой версии игры, в котором Frogwares категорически подтверждает, что новая версия действительно будет доступна для игроков без дополнительной платы.

Когда на прошлой неделе была представлена новая версия The Sinking City, Frogwares технически не подтвердила, что игрокам больше не придется платить за игру, хотя предполагалось, что так и будет.

Frogwares заявила, что не знает, когда именно появится новая версия, но в настоящее время планируется, что она выйдет примерно в середине января.

Старая версия игры будет доступна до 28 февраля, после чего она исчезнет. Лучше убедиться, что вы начали игру на новой версии до этого момента.

Если вы все же хотите играть в новую версию The Sinking City, не начиная игру с нуля, Frogwares говорит, что подготовит файлы сохранений, которые позволят вам это сделать. Однако они "не смогут на 100% соответствовать вашему предыдущему прогрессу", поскольку это будут сохранения, специально подготовленные Frogwares, а не точные копии ваших старых файлов сохранений.

На данный момент в новой версии не планируется никаких визуальных или геймплейных обновлений, но это также означает, что системные требования останутся прежними.

DLC, выходящие на других платформах, будут доступны в Steam, но они не будут совместимы со старой версией, так что вам придется играть в новую версию, если вы хотите насладиться дополнительным контентом The Sinking City.

Если вы не знакомы с историей The Sinking City, то игра была изъята из продажи в Steam в 2021 году после спора между Frogwares и издателем Bigben Interactive (теперь Nacon).

В конце концов, игра была восстановлена, но Frogwares заявила, что переиздание было загружено без ее согласия, и подала иск DMCA против переизданной версии.

Однако теперь Frogwares обладает всеми издательскими правами на The Sinking City, поэтому новая версия игры не будет иметь никакого отношения к спору с Nacon. Следите за новостями.