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Sirocco 02.05.2025
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Инди, Вид сверху
7 3 оценки

В Steam вышла бесплатная MOBA Sirocco с морскими сражениями

butcher69 butcher69

В Steam стартовал ранний доступ к Sirocco — новой бесплатной MOBA с морским уклоном от студии Lunchbox Entertainment. Игра вдохновлена культовым модом Battleships для Warcraft 3 и предлагает сражения в формате 5 на 5, где каждый игрок управляет собственным боевым судном.

Игрокам предстоит уничтожать крипов и вражеские башни, продвигаясь к базе противника. В отличие от классических представителей жанра, в Sirocco можно менять персонажа прямо по ходу матча, а система предметов упрощена ради динамики.

По словам сооснователя студии Джека Винка, разработчики давно мечтали вернуть атмосферу Battleships и решили создать игру сами. Ранние отзывы в Steam в целом положительные — рейтинг проекта составляет 75%.

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Комментарии: 6
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