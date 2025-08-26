Новая Skate выйдет в раннем доступе 16 сентября

Компания Full Circle объявила, что Skate выйдет в раннем доступе 16 сентября на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. Выше представлен свежий трейлер, демонстрирующий масштабные игровые локации и сумасшедший мир, которых ждут игроки.

Хотя Skate будет бесплатной, вопрос, как всегда, заключается в том, сколько возможностей и как долго продлится ранний доступ. Точных сроков выхода пока нет, но Full Circle ожидает «полноценного релиза» примерно через год. На данный момент игроки могут рассчитывать на все основные элементы франшизы (с улучшениями системы Flick-It) и «тонны контента» в городе Сан-Ванстердам с открытым миром.

Серверы вмещают до 150 игроков с поддержкой кросс-плея и кросс-прогресса. В игре много мест для катания на скейтборде, но вы также можете участвовать в сезонных событиях, испытаниях и миссиях с возможностью настройки персонажей и скейтов. Что касается будущего, игроков ждут новые функции, события в режиме реального времени и улучшения, основанные на отзывах.