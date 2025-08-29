Раскрыта дорожная карта первых сезонов Skate

Студия Full Circle представила подробности раннего доступа Skate и поделилась планами на первые сезоны. Вместе с анонсом разработчики выпустили новое видео, в котором показали контент, доступный игрокам на старте, а также дорожную карту будущих обновлений.

Сезон 1 начнётся 25 октября и предложит два сезонных события, пропуск Skate Pass, а также улучшения интерфейса HUD и версии для ПК. Уже в декабре стартует Сезон 2, где появится кооперативный режим, новые трюки (Impossibles и улучшенные Handplants), ещё два события, голосовой чат для вечеринок и обновления редактора повторов.

Дальнейшие обновления принесут больше возможностей: пользовательские парки, дополнительные режимы, таблицы лидеров, новые косметические элементы (включая татуировки), а также расширенный список трюков — от Darksliders до Expanded Footplants.

На старте в игре будет четыре района, наполненные испытаниями. Каждый сервер сможет вместить до 150 игроков, поддерживаются кросс-плей и кросс-прогрессия.

Релиз Skate в раннем доступе состоится 16 сентября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.