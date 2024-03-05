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об игре
Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.9 422 оценки

AAAA-игра Skull and Bones уже подешевела в некоторых магазинах

butcher69
Новости

После бурной разработки Skull and Bones наконец-то вышла в феврале, и Ubisoft, похоже, осталась довольна результатами.

Хвастаясь рекордными показателями вовлеченности, издатель, казалось, выпустил достойную игру категории ААА, точнее АААА, но ритейлеры вряд ли согласны с такой оценкой и уже начали продавать Skull and Bones по скидке. Не прошло и трех полных недель с момента запуска, а игра уже уценена на 30%.

По некоторым данным, игра уже подешевела до $45. Помимо BestBuy, цену снизил британская сеть магазинов Hit. С чуть меньшей скидкой Skull and Bones продается на сайте по цене 49,85 фунтов стерлингов.

Не так давно аналогичная ситуация произошла с Suicide Squad: Kill the Justice League. Однако скидка на Skull and Bones еще больше, что говорит о судьбе игр-сервисов, которые могут не слишком хорошо себя зарекомендовать на рынке.

После запуска некоторые игроки также выразили заинтересованность в возврате денег. Со временем стало ясно, что цена игры в 70 долларов была не самым мудрым решением Ubisoft.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Raphtallia

Судьба anthem?

2
digitalkid

А можно уже перестать тянуть акулу за яйца и просто выложить в геймпасс?

0
Punisher1

АААА 12 из 10 по шкале Логвинова. Ведьмак от мира игр 🤣🤣🤣🤣 волшебный ssd от соней каких только приколов нет в этой индустрии

0
-zotik-

Такое только бесплатно)

0