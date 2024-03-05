AAAA-игра Skull and Bones уже подешевела в некоторых магазинах

После бурной разработки Skull and Bones наконец-то вышла в феврале, и Ubisoft, похоже, осталась довольна результатами.
Хвастаясь рекордными показателями вовлеченности, издатель, казалось, выпустил достойную игру категории ААА, точнее АААА, но ритейлеры вряд ли согласны с такой оценкой и уже начали продавать Skull and Bones по скидке. Не прошло и трех полных недель с момента запуска, а игра уже уценена на 30%.
По некоторым данным, игра уже подешевела до $45. Помимо BestBuy, цену снизил британская сеть магазинов Hit. С чуть меньшей скидкой Skull and Bones продается на сайте по цене 49,85 фунтов стерлингов.
Не так давно аналогичная ситуация произошла с Suicide Squad: Kill the Justice League. Однако скидка на Skull and Bones еще больше, что говорит о судьбе игр-сервисов, которые могут не слишком хорошо себя зарекомендовать на рынке.
После запуска некоторые игроки также выразили заинтересованность в возврате денег. Со временем стало ясно, что цена игры в 70 долларов была не самым мудрым решением Ubisoft.
Судьба anthem?
А можно уже перестать тянуть акулу за яйца и просто выложить в геймпасс?
АААА 12 из 10 по шкале Логвинова. Ведьмак от мира игр 🤣🤣🤣🤣 волшебный ssd от соней каких только приколов нет в этой индустрии
Такое только бесплатно)