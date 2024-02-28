Ubisoft похвасталась успехами Skull and Bones

Пиратская игра Skull and Bones от Ubisoft демонстрирует не самые высокие показатели по количеству игроков, но издатель отмечает "рекордную вовлеченность игроков" по мере запуска первого сезона игры.
По данным Ubisoft, игроки Skull and Bones проводят в игре в среднем более четырех часов в день. Это второй по величине показатель ежедневного игрового времени для игр Ubisoft с момента основания компании 37 лет назад. Ubisoft не сообщила, какая игра стала номером один.
Что касается первого сезона, то в обновлении Raging Tides игрокам предстоит сразиться с вымышленным пиратом лордом Филиппом Ла Песте и его кораблем La Potence в рамках нового мирового события. Игрокам предстоит сразиться со злобным пиратом на его базе операторов, в Ослепленном Бастионе.
В море игроки могут встретить новые военные корабли, которые можно разграбить, а также новые задания, в которых игрокам предстоит сразиться с морским чудовищем Замахарибу. Также в игре появился новый пропуск Smuggler Pass, который включает в себя как бесплатный контент, например, косметику для кораблей, так и "премиум", в который входит еще больше косметики и некоторое количество виртуальной валюты.
Несмотря на то, что Ubisoft предлагает всем игрокам восьмичасовую бесплатную пробную версию, игра, как сообщается, не набрала и 1 миллиона игроков. Игра также получила не самые лучшие отзывы.
отрицательный успех
Ну, им не впервой делать вид, что всё хорошо.
Да вроде не похоже на провал
Когда провалов много, очередной провал становится нормой на фоне остальных провалов и провалом уже не считается.
да вроде не похоже, нулевая активность в пвп ивентах, куча багов, АААА , игроков как будто вообще нет
А когда у них был последний провал?
Cock 🐓 & Balls 🎱
Если для них ЭТО успех, то боюсь представить что они посчитают неудачей))
У них нет такого понятия - " провал" или "неудача" ))))
Не каждый же день выходит АААА проект
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.