СМИ: Skull And Bones показал более низкие результаты, чем Suicide Squad

Среди недавней череды успешных игр, таких как Palworld и Helldivers 2, два претендента на звание высокобюджетных игр-сервисов, похоже, не смогли добиться успеха в этом году.

Skull and Bones от Ubisoft и Suicide Squad:Kill The Justice League от Warner Bros вышли как игры-сервисы и не вызвали особых ожиданий. Однако имеющиеся данные показывают, что дела у Skull and Bones идут даже хуже, чем у Suicide Squad.

Несмотря на заявления Ubisoft о рекордной вовлеченности игроков в игру, статья Forbes намекает, что она не очень хорошо выступила на фоне столь же разочаровывающего конкурента.

Suicide Squad дебютировал как одна из самых популярных игр на PlayStation, а Skull And Bones едва смог войти в топ-10. Кроме того, в блоге PlayStation Blog появились полные данные о продажах за февраль.

Несмотря на свои недостатки, Suicide Squad осталась на 3-м месте среди самых продаваемых игр месяца в регионе США/Канада. Однако Skull And Bones находится гораздо ниже в списке — на 8-м месте.

При этом обе игры уже получили крупные скидки, что намекает на не самые лучшие показатели.

Не секрет, что "Отряд самоубийц" невероятно быстро теряет игроков на ПК. Однако Skull and Bones недоступна в Steam, что затрудняет сравнение показателей на этой платформе.

Ранее Том Хендерсон сообщал, что Ubisoft не смогла набрать 1 миллион игроков на всех платформах, несмотря на бесплатную восьмичасовую пробную версию.

Результаты игры "АААА" в этом сравнении выглядят плачевно. Оба издателя возлагали большие надежды на эти релизы, но, похоже, ни один из них так и не смог пробиться на рынок живых сервисов.