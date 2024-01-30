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об игре
Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 281 оценка

Ubisoft представила трейлер февральского открытого бета-тестирования Skull and Bones

monk70
Новости

Ubisoft выпустила новый короткий трейлер открытой бета-версии Skull and Bones, которая будет доступна с 8 по 11 февраля с кросс-игрой и кросс-прогрессом на PlayStation 5, Xbox Series S и ПК с Windows в Epic Games Store и Ubisoft Connect .

Игроки смогут достичь 6-го уровня Infamy Cap и получить до 5 эксклюзивных наград, в том числе уникальные косметические предметы для корабля, эмоции, оружие и питомцев пандальных лемуров . Также будет доступен перенос, что даст игрокам преимущество, когда игра выйдет 16 февраля .

Полная версия Skull and Bones будет выпущена 16 февраля с кросс-игрой и кросс-прохождением на PlayStation 5, Xbox Series. S, Amazon Luna и ПК с ОС Windows в Epic Games Store и Ubisoft Connect. Предварительный заказ Premium Edition дает вам три дня раннего доступа.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
haradrim

отлично, очень ждал данную игру! И с радостью поиграю в неё если Юбисофт заплатят мне 69.99 евро!

2
VirussX

Блин мультик, так жду какую ни будь сюжетку, ничего путнего нет про корабли пиратской тематики. Старьё не хочется играть.

0
Кроллег

Скоро выходят Corsair Legacy (завтра) и Carribean Legend. Но, по правде, это тоже визуально старьё, которое немного приукрасили. Но пощупать всё равно хочется.

0
Unicorling

Гемплей мне очень напоминает мобильную гриндилку, даже высаживаться нельзя на остров чтоб ресурсы пофармить, или дял захвата крепости, ппц, тупо индикаторы состояния

0
Devilgroup87

Сами вы покупайте свою хренобобину за 8К

0
User_200

Ну и нахрена кому он нужен этот ваш скулл он бонс, я писал ранее что в аватарах появится система собирательство и захват аванпостов на огромной карте с пустыми локациями. Так и этой игре по сути будет то же самое только на воде, большинство всех миссий будут сосредоточена на прохождении по времени, массовый гринд ресурсов и захват аванпостов вражеских скорее всего появится уровень сложности зависимости от прокачки вашего корабля, абордаж и охота на других кораблей. Ну и появится навязчивая система жесткого доната на различные кастомизаций корабля наподобие лутбоксов с небольшим шансом, что то выбить легендарную пушку или скинчик. На суше можно будет брать однотипные квесты подай принеси, убей найди, за выполнение такого квеста дадут повышение уровня и ранга. Через 2-3 месяца людям попусту надоест и онлайн снизится прилично.

-2
TX-101
Ну и нахрен кому он нужен,

Чудак человек.

0
User_200 TX-101

Хочешь сказать что готов или уже сделал предзаказ и будешь сидеть игре стабильно по несколько лет и заниматься гриндом сутками напролет? Такой человек есть?

-1
TX-101 User_200

Нет, не буду. Но ты написал такой длинный пост о игре которая тебе не интересна. Я просто не мог пройти мимо :))))

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