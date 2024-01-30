Ubisoft представила трейлер февральского открытого бета-тестирования Skull and Bones

Ubisoft выпустила новый короткий трейлер открытой бета-версии Skull and Bones, которая будет доступна с 8 по 11 февраля с кросс-игрой и кросс-прогрессом на PlayStation 5, Xbox Series S и ПК с Windows в Epic Games Store и Ubisoft Connect .
Игроки смогут достичь 6-го уровня Infamy Cap и получить до 5 эксклюзивных наград, в том числе уникальные косметические предметы для корабля, эмоции, оружие и питомцев пандальных лемуров . Также будет доступен перенос, что даст игрокам преимущество, когда игра выйдет 16 февраля .
Полная версия Skull and Bones будет выпущена 16 февраля с кросс-игрой и кросс-прохождением на PlayStation 5, Xbox Series. S, Amazon Luna и ПК с ОС Windows в Epic Games Store и Ubisoft Connect. Предварительный заказ Premium Edition дает вам три дня раннего доступа.
отлично, очень ждал данную игру! И с радостью поиграю в неё если Юбисофт заплатят мне 69.99 евро!
Блин мультик, так жду какую ни будь сюжетку, ничего путнего нет про корабли пиратской тематики. Старьё не хочется играть.
Скоро выходят Corsair Legacy (завтра) и Carribean Legend. Но, по правде, это тоже визуально старьё, которое немного приукрасили. Но пощупать всё равно хочется.
Гемплей мне очень напоминает мобильную гриндилку, даже высаживаться нельзя на остров чтоб ресурсы пофармить, или дял захвата крепости, ппц, тупо индикаторы состояния
Сами вы покупайте свою хренобобину за 8К
Ну и нахрена кому он нужен этот ваш скулл он бонс, я писал ранее что в аватарах появится система собирательство и захват аванпостов на огромной карте с пустыми локациями. Так и этой игре по сути будет то же самое только на воде, большинство всех миссий будут сосредоточена на прохождении по времени, массовый гринд ресурсов и захват аванпостов вражеских скорее всего появится уровень сложности зависимости от прокачки вашего корабля, абордаж и охота на других кораблей. Ну и появится навязчивая система жесткого доната на различные кастомизаций корабля наподобие лутбоксов с небольшим шансом, что то выбить легендарную пушку или скинчик. На суше можно будет брать однотипные квесты подай принеси, убей найди, за выполнение такого квеста дадут повышение уровня и ранга. Через 2-3 месяца людям попусту надоест и онлайн снизится прилично.
Чудак человек.
Хочешь сказать что готов или уже сделал предзаказ и будешь сидеть игре стабильно по несколько лет и заниматься гриндом сутками напролет? Такой человек есть?
Нет, не буду. Но ты написал такой длинный пост о игре которая тебе не интересна. Я просто не мог пройти мимо :))))