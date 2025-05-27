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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.4 512 оценок

В Skull and Bones стал доступен новый PvP-режим

Procy_on Procy_on

Ubisoft объявила о том, что PvP-режим Death Tides для Skull and Bones теперь доступен в рамках бесплатного обновления. Отмечая запуск новой функции, компания также выпустила новый трейлер.

Трейлер демонстрирует некоторые особенности режима, в том числе его четыре уникальные карты, эпические ультимейты, которые игроки могут использовать, различные комплекты кораблей и награды, которые игроки могут разблокировать.

В то же время, Skull and Bones в настоящее время также проводит ограниченное по времени событие под названием The Honorless, которое будет доступно до 10 июня. В рамках события игроки могут сразиться с Нечестивым за награды, которые можно получить у специального продавца.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ЮрецОдесса

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