Экшен про Конга Skull Island: Rise of Kong обзавелся датой релиза ©

Приключенческий боевик Skull Island: Rise of Kong выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) 17 октября, сообщили издатель GameMill Entertainment и разработчик IguanaBee.

На выбор будет представлено два издания игры: стандартное стоимостью 40 долларов и цифровое специальное Colossal Edition, цена которого составит уже 50 баксов. «Коллекционка» включает в себя восемь цветофильтров, режим схватки с боссами, позволяющий победить всех титанов Острова Черепа, а также цифровой артбук и саундтрек.

В Skull Island: Rise of Kong игроку предлагается влезть в шкуру самого Кинг-Конга, который стремится отомстить за смерть родителей Конга от рук главного альфа-самца Острова Черепа: ужасающего ящера Гау. Выполняйте разрушительные комбо, чтобы одолеть свирепых приспешников Гау, и высвободите свою ярость, чтобы усилить эффективность своих атак.