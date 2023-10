По сообщениям, издатель Skull Island: Rise of Kong выделил на игру маленький бюджет и всего год разработки

Появляется довольно тревожная информация об условиях разработки Skull Island: Rise of Kong, по-видимому, созданной всего за один год. Учитывая стандартные сроки нынешней индустрии и тот факт, что это мультиплатформенная игра, даже с минимумом маркетинга, один год разработки — это невероятно небольшой промежуток времени, что во многом объясняет достигнутые результаты.

Об этом, по всей видимости, рассказали анонимные разработчики из команды IguanaBee, работавшие над Skull Island: Rise of Kong для GameMill Entertainment.

«Процесс разработки этой игры начался в июне прошлого года и должен был закончиться 2 июня этого года, то есть год разработки», — объяснил участник IguanaBee.

Команда разработчиков, о которой идет речь, представляет собой небольшую инди-компанию, базирующуюся в Сантьяго, Чили, которая ранее уже работала с GameMill над Little League World Series Baseball 2022, еще одной игрой, которая, судя по всему, была разработана всего за один год.

Фактически, кажется, что у GameMill есть этот устоявшийся образ действий, то есть связываться с инди-командами и заказывать игры для разработки в чрезвычайно сжатые сроки, часто не предоставляя достаточно информации в ходе процесса, как это также произошло в Skull Island: Rise of Kong.

Несмотря на это, рассматриваемая команда также прославилась благодаря интересным играм, таким как головоломка What Lies in the Multiverse, получившая награду «Лучшая игра: Латинская Америка» на фестивале Best International Games. Негативная реакция на Skull Island: Rise of Kong явно не пойдет команде разработчиков на пользу.