Анонсирована обновлённая версия постапокалиптического паркур-платформера от первого лица Downward

Издательство Plug in Digital и разработчик Caracal Games анонсировали обновлённую версию постапокалиптического паркур-платформера от первого лица Downward Enhanced для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam). Она выйдет 4 июня.

Оригинальная версия Downward была выпущена для ПК в Steam 13 июля 2017 года. Для существующих игроков исходная версия Downward станет Downward Enhanced через бесплатное обновление. В новом выпуске обновлена ​​графика, новые ресурсы, оптимизация и новая концовка.

Downward позволит вам отправиться в последнее приключение человечества, чтобы найти объяснение апокалипсису, который изменил Землю, какой мы ее знаем. Воспользовавшись техникой паркура и дарованной вам таинственной силой, вы пройдете через удивительные и опасные руины прошлых цивилизаций, чтобы найти легендарные артефакты, призванные контролировать смертельные бедствия, пришедшие в этот мир.

Испытайте захватывающий паркур от первого лица среди руин прошлого, прыгайте, скользите, висите... Собирайте опыт, чтобы улучшить характеристики и способности вашего персонажа, и используйте его в своих интересах, сочетая их со своими навыками паркура, чтобы встретиться с пробуждающимися Древними Стражами в пределах одной цели: закончить свое путешествие.