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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 622 оценки

Выход "Смуты" - настоящий праздник для российской индустрии видеоигр, уверен руководитель VK Play

Lunersun
Новости

В недавнем интервью изданию «Кибер» руководитель игровой платформы VK Play Александр Михеев высказал своё мнение об экшен-RPG «Смута», разработанной отечественной студией Cyberia Nova. По его словам, этот проект стал настоящим праздником для российского геймдева.

Михеев особенно подчеркнул тот факт, что «Смута» была создана при поддержке государства. «Прекрасно, что одни не испугались дать деньги, а другие не побоялись их взять, и в итоге получился готовый продукт», — отметил он.

Когда журналист «Кибер» поинтересовался, не является ли накруткой большое количество положительных отзывов от игроков, проведших в «Смуте» всего час, Михеев категорически отверг эти предположения. «Мы не занимались, не занимаемся и не собираемся заниматься накрутками. Возможно, разработчик просил о чём-то своих друзей, но я об этом не знаю», — сказал он.

Отвечая на замечание о том, что «Смута» могла бы стать намного лучше, если бы её разработка продлилась ещё год, Михеев заверил, что работа над игрой продолжается. «Никто не останавливает улучшение «Смуты», ребята трудятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Смотрите на регулярно выходящие патчи, исправления и доработки», — подчеркнул он.

Несмотря на неоднозначную реакцию игрового сообщества, Александр Михеев явно верит в потенциал «Смуты» и рассматривает её как важную веху для российской игровой индустрии. Тот факт, что проект получил государственную поддержку, по его мнению, является позитивным сигналом и примером успешного сотрудничества между разработчиками и властями.

-23
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Talendor3

шутка дня

15
Talendor3
рассматривает её как важную веху для российской игровой индустрии

вот тут точно подметил - смута прочно укоренится в истории российского геймдева. но есть нюанс😁

9
TIMetal

Предлагаю сделать 4 апреля выходным днём

5
BAZKIN

Смутный праздник
Какая индустрия - такой и праздник

4
Избранный Белиара

Напоминает больше "Пир во время чумы", или же картину Питера Брейгеля Старшего "Триумф смерти"...

3
ClammyAbsinthe

Такую чушь несет,жесть..

2
ГАЗ-М20

Чувак по сути занимает госдолжность, не будет прикрывать своих, его быстро с этой должности попрут. В России важно соблюсти внешние приличия, а как оно в реальности - плевать.

2
Пользователь ВКонтакте

// Антон Кондаков

1
Whiskey_40Vol

Разве она еще пользуется спросом.

1
Пользователь ВКонтакте

Кто то как то ляпнул, что холокост, тоже праздник… // Miracle Ramzes

1
yrroodd

Не ну у нас таких продуктов хоть отбавляй,а им всё мало )

1
Rorschach93

что он курит

1
Пользователь ВКонтакте

Праздник)))🤣
Со слезами на глазах)) // Заблокированный пользователь

0
Ой извините

быстро заблокировали 😨

0
Vitykin Ой извините

Рука Кремля работает оперативно)

0
Ой извините Vitykin

Осторожно, наши коменты сразу уходят в вк(

0
Swit-vlad Ой извините

судя по профилю его 2 года как заблокировали))

0
Ой извините Swit-vlad

отменили так отменили

0
Пользователь ВКонтакте

🤦‍♂ // Саня Мельник

0
Unicorling

Я всё так и не понимаю, так словно было сделать клон киндом кам, и то лучше бы вышло

0
Ой извините
а другие не побоялись их взять
0
666ANUBIS666

Тем временем Mundfish

0
Ой извините

Атомик это обычная игра для всех (в том числе для "недружественных") геймеров, а смута это госпроект для госплатформы. Вот и праздник, что оно вообще вышло.

1
KleptomaniacalAlbert

Тогда с праздником.

0
Ryuzake

Просьба к Сиберия Нова, прежде чем праздновать, исправьте баги ПЛЗ, а я пока в Призрака Цусимы пробегусь

0
HuskyRescue

Верю. Ему верю.

0
Alex Row

оч сомнительный праздник

0
WittyOrvilleton
и в итоге получился готовый продукт

Вот именно, что получился игросодержащий продукт. А шедевральные, да пусть хоть просто хорошие игры - это в первую очередь искусство, а всё остальное потом. Смута это явно не про искусство.

0
Пользователь ВКонтакте

Чувствую, после "Смуты" отечественный игробизнес загнётся, как в 90-е. По тем же причинам. // Andrey Nikiforov

0
saksnboom

ну зарплату отрабатывает, чего он еще мог сказать?

0
Tiger Goose

Такие проекты, как "Смута", позорят российскую игровую индустрию.

0
Gridon

"праздник" такой, что даже шампанское открывать стыдно. Дали денег на "готовый продукт" - ну и получили то, что получили. Друзей попросили оценочку накидать, патчами дыры затыкают. 24/7 трудятся, ага, как же.

0
BubbleOperation

Хах. А чеканные монеты (в виде рублей, а не просто каких-то рандомных виртуальных монеток из игр) на заднем фоне это как бы намёк на то, что, мол: "Несите нам ваши деньги в казну" (ну или на распил намекают ребята).

-1
1barac9U7ada7

отрицательный успех

-1
Vinchi441

"Подходящие" ответы в текущих российских реалиях.

-1
Andrey Nikiforov

Чувствую, после "Смуты" отечественный игробизнес загнётся, как в 90-е. По тем же причинам.

-1