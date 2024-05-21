Выход "Смуты" - настоящий праздник для российской индустрии видеоигр, уверен руководитель VK Play

В недавнем интервью изданию «Кибер» руководитель игровой платформы VK Play Александр Михеев высказал своё мнение об экшен-RPG «Смута», разработанной отечественной студией Cyberia Nova. По его словам, этот проект стал настоящим праздником для российского геймдева.
Михеев особенно подчеркнул тот факт, что «Смута» была создана при поддержке государства. «Прекрасно, что одни не испугались дать деньги, а другие не побоялись их взять, и в итоге получился готовый продукт», — отметил он.
Когда журналист «Кибер» поинтересовался, не является ли накруткой большое количество положительных отзывов от игроков, проведших в «Смуте» всего час, Михеев категорически отверг эти предположения. «Мы не занимались, не занимаемся и не собираемся заниматься накрутками. Возможно, разработчик просил о чём-то своих друзей, но я об этом не знаю», — сказал он.
Отвечая на замечание о том, что «Смута» могла бы стать намного лучше, если бы её разработка продлилась ещё год, Михеев заверил, что работа над игрой продолжается. «Никто не останавливает улучшение «Смуты», ребята трудятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Смотрите на регулярно выходящие патчи, исправления и доработки», — подчеркнул он.
Несмотря на неоднозначную реакцию игрового сообщества, Александр Михеев явно верит в потенциал «Смуты» и рассматривает её как важную веху для российской игровой индустрии. Тот факт, что проект получил государственную поддержку, по его мнению, является позитивным сигналом и примером успешного сотрудничества между разработчиками и властями.
шутка дня
вот тут точно подметил - смута прочно укоренится в истории российского геймдева. но есть нюанс😁
Предлагаю сделать 4 апреля выходным днём
Смутный праздник
Какая индустрия - такой и праздник
Напоминает больше "Пир во время чумы", или же картину Питера Брейгеля Старшего "Триумф смерти"...
Такую чушь несет,жесть..
Чувак по сути занимает госдолжность, не будет прикрывать своих, его быстро с этой должности попрут. В России важно соблюсти внешние приличия, а как оно в реальности - плевать.
// Антон Кондаков
Разве она еще пользуется спросом.
Кто то как то ляпнул, что холокост, тоже праздник… // Miracle Ramzes
Не ну у нас таких продуктов хоть отбавляй,а им всё мало )
что он курит
Праздник)))🤣
Со слезами на глазах)) // Заблокированный пользователь
быстро заблокировали 😨
Рука Кремля работает оперативно)
Осторожно, наши коменты сразу уходят в вк(
судя по профилю его 2 года как заблокировали))
отменили так отменили
🤦♂ // Саня Мельник
Я всё так и не понимаю, так словно было сделать клон киндом кам, и то лучше бы вышло
Тем временем Mundfish
Атомик это обычная игра для всех (в том числе для "недружественных") геймеров, а смута это госпроект для госплатформы. Вот и праздник, что оно вообще вышло.
Тогда с праздником.
Просьба к Сиберия Нова, прежде чем праздновать, исправьте баги ПЛЗ, а я пока в Призрака Цусимы пробегусь
Верю. Ему верю.
оч сомнительный праздник
Вот именно, что получился игросодержащий продукт. А шедевральные, да пусть хоть просто хорошие игры - это в первую очередь искусство, а всё остальное потом. Смута это явно не про искусство.
Чувствую, после "Смуты" отечественный игробизнес загнётся, как в 90-е. По тем же причинам. // Andrey Nikiforov
ну зарплату отрабатывает, чего он еще мог сказать?
Такие проекты, как "Смута", позорят российскую игровую индустрию.
"праздник" такой, что даже шампанское открывать стыдно. Дали денег на "готовый продукт" - ну и получили то, что получили. Друзей попросили оценочку накидать, патчами дыры затыкают. 24/7 трудятся, ага, как же.
Хах. А чеканные монеты (в виде рублей, а не просто каких-то рандомных виртуальных монеток из игр) на заднем фоне это как бы намёк на то, что, мол: "Несите нам ваши деньги в казну" (ну или на распил намекают ребята).
отрицательный успех
"Подходящие" ответы в текущих российских реалиях.
Чувствую, после "Смуты" отечественный игробизнес загнётся, как в 90-е. По тем же причинам.