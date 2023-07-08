Файтинг Skullgirls 2nd Encore получил дату выхода на Xbox ©

Потребовалось восемь лет, но Skullgirls 2nd Encore наконец-то получила официальную дату выхода на Xbox: файтинг от Lab Zero Games будет доступен на Xbox Series X|S и Xbox One с 19 июля.

Файтинг Skullgirls 2nd Encore, недавно подвергшийся ревью-бомбингу от разозленных игроков, может похвастаться списком женских персонажей, вдохновленных старыми боевиками и мультфильмами.

Игра отличается мультяшным и интригующим графическим стилем и включает в себя сюжетный режим, вращающийся вокруг таинственной реликвии, Сердца Черепа, и серии бойцов, готовых пойти на все, чтобы заполучить его.

Консольная версия 2nd Encore обогащает оригинальный опыт всем контентом, опубликованным со временем в виде DLC, которые, таким образом, изначально включены в комплект, что делает его гораздо более содержательным.

Издания для Xbox были взяты на себя издателем игры, Autumn Games, поскольку Lab Zero уволила всех сотрудников после обвинений в том, что босс Майк Зи злоупотреблял своей властью в студии.