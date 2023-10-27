Представлен новый геймплейный трейлер Slave Zero X

Издатель Ziggurat Interactive продемонстрировал совершенно новый трейлер своей предстоящей дикой игры Slave Zero X. В новом видео демонстрируется склонность Slave Zero X к насилию, дикости и абсолютной жестокости.

В игре Slave Zero X, которая приносит удовлетворение, игроки воплощают в себе главного героя, Шу, члена подпольной фракции сопротивления под названием «Стражи». Поклявшись отомстить и слиться с украденным прототипом отряда рабов, Шоу возьмет в руки оружие и сразится с жестокими силами тирана СовХана, безжалостного диктатора, который правит Мегаполисом S1-9 кулаками из железа и плоти. Однако путь к желаемой мести не является прямым: под командованием СовХана находится кровожадная армия, готовая уничтожить любого, кто восстанет, по щелчку пальцев. Игрокам предстоит сражаться в этой антиутопии в стиле биопанк, рубя кубиками всех, кто встанет на пути.

Созданная в сотрудничестве с Poppy Works и командой, создавшей знаменитый Devil Engine, игра Slave Zero X предлагает множество игровых режимов и множество футуристических 2.5D-антиутопических городских уровней, через которые можно пройти. Игроки будут объединять жестокие комбо и сражаться с волнами генетически улучшенных противников в стиле биопанк — и все это под грубый синтезаторный саундтрек. Бегите и прокладывайте себе путь через антиутопическое будущее в этой игре с персонажами, которая найдет отклик у поклонников Devil May Cry, Strider и Guilty Gear.

Slave Zero X выйдет 21 февраля 2024 года на ПК в Steam и GOG, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.