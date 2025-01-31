Симу Лю, звезда Шан-Чи, обсуждает возможность фильма по Sleeping Dogs

Недавно мы узнали, что фильм по Sleeping Dogs, в котором должен был сниматься актер Донни Йен («Грандмастер», «Джон Уик»), был отменён после многих лет отсутствия новостей. Однако, похоже, у проекта все еще есть надежда на возвращение.

Актер Симу Лю, известный по воплощению в жизнь супергероя Marvel Шан-Чи, сообщил, что он связывается с владельцами интеллектуальной собственности Sleeping Dogs с целью воплощения в жизнь фильма из этой франшизы.

Я работаю с правообладателями, чтобы перенести Sleeping Dogs на большой экран!

Оригинальный фильм был впервые представлен в 2017 году, но после многих лет отсутствия новостей был заморожен. Мы не знаем, начнется ли возвращение проекта с Симу Лю с нуля или же он продолжится с участием Донни Йена.

К сожалению, вторая игра франшизы так и не вышла, но кто знает, может быть, существование фильма заставит продюсера дать франшизе второй шанс.