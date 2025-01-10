Фильм по Sleeping Dogs отменен

Актер Донни Йен (The Grandmaster, John Wick), который должен был сыграть главную роль Вэй Шеня в фильме по Sleeping Dogs, недавно подтвердил в интервью, что проект больше не находится в производстве.

Я провел много времени и много работал с этими продюсерами и даже вложил часть своих собственных денег, чтобы получить черновики и некоторые права. Я ждал годами. И я действительно хотел это сделать. У меня в голове все эти видения, и, к сожалению... Вы знаете, как работает Голливуд, верно? Я потратил на это много, много лет. Это было прискорбно. Что ж, давайте перейдем к более интересным вещам.

Первоначально фильм был анонсирован в 2017 году, и с тех пор фанаты не получали никаких новостей, а это значит, что эта отмена не вызвала большого удивления в сообществе.

Учитывая, что у франшизы была только одна игра, и больше никаких новостей не поступало, даже после отмены второй игры и закрытия студии, ответственной за нее, надежды определенно не были хорошими.