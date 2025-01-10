Фильм по Sleeping Dogs отменен

Актер Донни Йен (The Grandmaster, John Wick), который должен был сыграть главную роль Вэй Шеня в фильме по Sleeping Dogs, недавно подтвердил в интервью, что проект больше не находится в производстве.
Я провел много времени и много работал с этими продюсерами и даже вложил часть своих собственных денег, чтобы получить черновики и некоторые права. Я ждал годами. И я действительно хотел это сделать. У меня в голове все эти видения, и, к сожалению... Вы знаете, как работает Голливуд, верно? Я потратил на это много, много лет. Это было прискорбно. Что ж, давайте перейдем к более интересным вещам.
Первоначально фильм был анонсирован в 2017 году, и с тех пор фанаты не получали никаких новостей, а это значит, что эта отмена не вызвала большого удивления в сообществе.
Учитывая, что у франшизы была только одна игра, и больше никаких новостей не поступало, даже после отмены второй игры и закрытия студии, ответственной за нее, надежды определенно не были хорошими.
А игра то хорошая получилась вполне, фильм можно было прикольный снять с хорошим режиссером
Максимум получился бы обычный гонконгский боевичок, который игра как раз и пародировала.
Ну отдайте тогда его в команду 2го сезона Секретного Уровня. Хоть мультик на 10 минут глянем.))