В геймплейном тизере Slender The Arrival раскрыли дату выхода ©

Помните старого Слендермена? Безликий и высокий возвращается с большим размахом, с обновленной версией культового хоррора 2013 года для платформ текущего поколения, и теперь у нас есть дата выхода.

Эта переосмысленная версия Slender: The Arrival будет приурочена к 10-летию игры. По словам представителей Blue Isle Studios, "каждая тень, каждый предмет и каждая встреча с таинственным Слендерменом" были прорисованы с "потрясающей детализацией, возможной только на движке Unreal Engine 5".

По словам разработчика Blue Isle Studios, обновление выйдет в Steam, Epic Games Store, PS5 и Xbox Series X/S 18 октября. Оно также будет включать в себя совершенно новую сюжетную главу, "в которой отец Чарли Мэтисона переживает свой самый страшный кошмар". Чарли Мэтисон-младший является антагонистом в Slender: The Arrival, который в детстве был похищен Слендерменом и превращен в смертоносного прокси, а его отец, Чарли Мэтисон-старший, впоследствии погиб по загадочным причинам. Blue Isle утверждает, что новая глава "дает представление о грядущих событиях".

"Прошло 10 лет с момента выхода игры, и мы ждали удобного случая, чтобы улучшить и дополнить ее", - говорит соучредитель и ведущий дизайнер Blue Isle Studios Алекс Тинтор. "Нам предстоит рассказать еще много историй о Слендермене, и нам не терпится воплотить их в жизнь".

Помимо новой главы, в большом обновлении будет добавлена языковая поддержка английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, русского и португальского языков, что уже давно является распространенной просьбой сообщества.