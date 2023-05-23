Ламповая гоночная аркада Slipstream выйдет на консолях и получит бесплатное DLC в честь годовщины ©

После пяти лет после выхода гоночной ретро-аркады Slipstream на ПК разработчики сообщили о скором релизе для консолей. В течении этого лета они обещают выпустить проект для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Причем сразу вместе с выходом Slipstream получит бесплатное дополнение, получившее название The Blue Hour.

Голубой час - это краткий период дня, после заката, но перед наступлением ночи, когда небо приобретает глубокий голубой оттенок. Он давно ценится художниками и фотографами из-за красивых и уникальных свойств света в это время. Исчезающий свет солнца мягко освещает все вокруг, а глубокое голубое небо создает прекрасный контраст с обычно желтоватыми городскими фонарями. Это момент естественной красоты, который происходит каждый день. И поскольку времена суток всегда были темой в Slipstream, в этом дополнении я объединил усилия с Effoharkay и воспользовался возможностью изучить его немного глубже.

DLC The Blue Hour привнесет в игру немало бесплатных нововведений, в числе которых два игровых режима, три автомобиля и пять новых треков с соответствующими пятью музыкальными треками. Касаемо локаций, игроки смогут отправиться в путешествие по Европе, а именно в Марсель, Помпеи, Трансильванию, Гранаду и Эдинбург.