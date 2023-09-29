Авторы хоррора Slitterhead намекнули на участие маэстро ужасов Дзюндзи Ито в разработке ©

Разработчики игр всегда находили уникальные способы сообщить некоторые подробности о своих грядущих релизах, и Bokeh Game Studio не стала исключением. Недавно эта японская студия опубликовала на своей странице в социальных сетях загадочное сообщение с изображением Томи - культовой роковой женщины из произведений известного японского автора и автора манги ужасов Дзюндзи Ито. Это сообщение сразу же породило предположения о возможном сотрудничестве между Bokeh Game Studio и знаменитым мангакой.

Компания Bokeh Game Studio была основана создателем Silent Hill Кейитиро Тоямой после его ухода из Sony Interactive Entertainment в 2020 году. На церемонии The Game Awards 2021 студия представила свою дебютную игру Slitterhead. Тизер-трейлер игры позволил заглянуть в леденящий душу мир, где обычные на первый взгляд люди превращаются в гротескных существ, которые преследуют освещенный неоном город, созданный по мотивам китайских локаций.

Интересно, что на опубликованном сегодня загадочном сообщении изображена голова Томи, как бы разрезанная пополам. Это быстро заставило поклонников предположить, что студия Bokeh Game Studio сотрудничает с Дзюндзи Ито в разработке Slitterhead.

Дзюндзи Ито является культовой фигурой в мире манги ужасов, поэтому его участие в разработке игр ужасов представляется весьма интересным. Хотя ранее Ито уже обсуждал возможность сотрудничества с Хидео Кодзимой в создании хоррор-проекта, ничего конкретного не вышло, что разочаровало поклонников. Если сотрудничество между Ито и Bokeh Game Studio подтвердится, это, несомненно, будет знаменательным событием для поклонников ужасов.