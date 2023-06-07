Авторы Slitterhead о своих отличительных подходах к созданию экшенов и хоррор-игр ©

Компания Bokeh Game Studio выпустила новый эпизод из серии видеороликов "Золотой час" с участием Фумихико Ясуды и Макото Сибаты из Team NINJA.

Ясуда известен по сериям игр Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty и предстоящей игре Rise of the Ronin, а Сибата известен по серии Fatal Frame.

В видеоролике Ясуда и Сибата, которые являются близкими друзьями соучредителя Bokeh Game Studio Кейичиро Тоямы, рассказывают о своих отличительных подходах к созданию экшенов и хоррор-игр.

Bokeh Game Studio также объявила, что возобновит регулярную активность на своем канале YouTube, включая больше видео "Золотой час" со специальными гостями и больше видео, посвященных разработке Slitterhead.