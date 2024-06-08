Стали известны системные требования к ПК экшен-хоррора Slitterhead

Игра в жанре приключенческого хоррора Slitterhead появилась с важными новостями на Summer Game Fest 2024. Японский разработчик Bokeh Game Studio, основанный создателем Silent Hill Кейитиро Тоямой после закрытия Team Siren компанией Sony, сообщил, что Slitterhead выйдет 8 ноября на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

На странице игры в Steam появились минимальные и рекомендуемые системные требования к ПК.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Требуется 64-разрядный процессор и операционная система. ОС: Windows 10, Windows 11, 64 бит

Процессор: Intel Core i5-8400 @ 4.00GHz / AMD Ryzen 5 3400G @ 3.7GHz

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Требуются 64-разрядный процессор и операционная система. ОС: Windows 10, Windows 11, 64 бит

Процессор: Intel Core i7-8700K @ 4.70GHz / AMD Ryzen 5 2600X @ 4.2GHz

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: Версия 12

Хранилище: 30 ГБ свободного места

Эта боевая приключенческая игра, действие которой происходит на густо загроможденных улицах Коулонга, наполненных неизвестностью и хаосом, представляет игрокам роль Хёки, сущности, лишенной памяти и физической формы. Его единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскирующихся под людей.

Способность Хёки позволяет ему по своему желанию завладевать и контролировать человеческие тела, превращая людей, бродящих по городу, в своих пешек. С помощью этой силы он может проскальзывать сквозь барьеры, принимать личность определенных людей и проникать в опасные районы и организации. Быстро меняя хостов, он также может пересекать город на высокой скорости.

Бродя по яркому неоновому городу, игроки должны искать союзников среди людей, известных как Раритеты, проникать и отслеживать опасные организации и участвовать в битвах, используя силу крови. Хотя человеческие тела хрупки, Хёки может сжигать их жизненную силу, превращая кровь в оружие для противостояния свирепым Слиттерхедам. Даже будучи тяжело раненым, он может продолжать сражаться, эффективно переключая хозяев.

Обладая Раритетами, определенными людьми, которые разделяют высокую синхронизацию с Хёки, он может выпустить еще более мощные атаки и активировать различные способности. Кооперативные отношения с этими Раритетами являются ключом к раскрытию углубляющихся тайн в городе Коулонг.