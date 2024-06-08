Стали известны системные требования к ПК экшен-хоррора Slitterhead

Игра в жанре приключенческого хоррора Slitterhead появилась с важными новостями на Summer Game Fest 2024. Японский разработчик Bokeh Game Studio, основанный создателем Silent Hill Кейитиро Тоямой после закрытия Team Siren компанией Sony, сообщил, что Slitterhead выйдет 8 ноября на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
На странице игры в Steam появились минимальные и рекомендуемые системные требования к ПК.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Требуется 64-разрядный процессор и операционная система. ОС: Windows 10, Windows 11, 64 бит
- Процессор: Intel Core i5-8400 @ 4.00GHz / AMD Ryzen 5 3400G @ 3.7GHz
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Требуются 64-разрядный процессор и операционная система. ОС: Windows 10, Windows 11, 64 бит
- Процессор: Intel Core i7-8700K @ 4.70GHz / AMD Ryzen 5 2600X @ 4.2GHz
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 30 ГБ свободного места
Эта боевая приключенческая игра, действие которой происходит на густо загроможденных улицах Коулонга, наполненных неизвестностью и хаосом, представляет игрокам роль Хёки, сущности, лишенной памяти и физической формы. Его единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскирующихся под людей.
Способность Хёки позволяет ему по своему желанию завладевать и контролировать человеческие тела, превращая людей, бродящих по городу, в своих пешек. С помощью этой силы он может проскальзывать сквозь барьеры, принимать личность определенных людей и проникать в опасные районы и организации. Быстро меняя хостов, он также может пересекать город на высокой скорости.
Бродя по яркому неоновому городу, игроки должны искать союзников среди людей, известных как Раритеты, проникать и отслеживать опасные организации и участвовать в битвах, используя силу крови. Хотя человеческие тела хрупки, Хёки может сжигать их жизненную силу, превращая кровь в оружие для противостояния свирепым Слиттерхедам. Даже будучи тяжело раненым, он может продолжать сражаться, эффективно переключая хозяев.
Обладая Раритетами, определенными людьми, которые разделяют высокую синхронизацию с Хёки, он может выпустить еще более мощные атаки и активировать различные способности. Кооперативные отношения с этими Раритетами являются ключом к раскрытию углубляющихся тайн в городе Коулонг.
Если судить по требованиям — это тот уровень оптимизации, о котором мечтают игроки. Главное при таких требованиях даже не вякать о желании некстгена.
А там его и в помине нет. Графика уровня сирены с пс3, анимации вообще со времён сайлент хилл 4.
Судя по графике требования завышены)
судя по графике, оптимизация даже проездом не была в этой игре)
Они сами то свою игру видели ? какой блин RTX?
Такой треш, хуже этого только игра с петухами ближе к финалу выставки была))))
Выглядит игра как мусор