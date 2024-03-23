Греческая богиня Геката в новом геймплейном трейлере Smite 2

Разработчик Smite 2 компания Titan Forge Games представила первое новое божество, который появится в грядущем сиквеле MOBA, и это не кто иной, как греческая богиня колдовства Геката.

Если вы не знакомы с Гекатой, то, как и многие греческие божества, она ассоциируется с разными вещами. Ее называют богиней не только колдовства, но и Луны, преисподней, всего таинственного. Внучка титанов. Неплохое резюме, правда?

Геката - первое новое божество для Smite 2, и Titan Forge утверждает, что работа на движке Unreal Engine 5 позволила студии создать для нее несколько впечатляющих способностей, поражающих воображение.

В сопровождающем видеоролике Titan Forge говорит, что Геката - это богиня, которую игроки Smite давно хотели видеть в игре, и она "довольно культовая", поэтому ее и включили в сиквел.

В видеоролике подробно рассказывается о том, как Titan Forge создавала Гекату в Unreal Engine 5, включая симуляцию физики ткани ее вуали и то, как дизайнеры создавали прототипы ее движений, не привлекая программистов на ранних стадиях.

Движения Гекаты будут соответствовать ее статусу богини колдовства. Например, одно из движений изменяет внешний вид мира, а другое использует как ее способности, так и способности ее врагов, чтобы зарядить шар, который она может повторно использовать для нанесения большого урона.

Если вы пропустили анонс Smite 2, то продолжение было представлено в январе этого года. Оно было создано на движке Unreal Engine 5 и включает в себя множество богов из первой игры, многие из которых получат усовершенствованные или измененные приемы.

Titan Forge и издатель Hi-Rez Studios заявили, что намерены поддерживать Smite и сиквел одновременно, так что если вы потратили тысячи часов на Smite, не волнуйтесь: с выходом Smite 2 вы не останетесь в стороне.

Даты выхода Smite 2 пока нет, но когда она появится, вы сможете поиграть в нее на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.