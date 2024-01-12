Состоялся официальный анонс SMITE 2 - МОБА-экшена нового поколения на движке Unreal Engine 5

Слухи подтвердились. Hi-Rez Studios анонсировала SMITE 2, продолжение популярной free-to-play MOBA-игры, вышедшей десять лет назад на PC, а затем перебравшейся на консоли. За это время в игру успели поиграть более 40 миллионов пользователей, но теперь Hi-Rez движется в будущее.

Разработчики заявляют, что это настоящее продолжение, которое должно стать MOBA следующего поколения, с динамическим освещением, физическим рендерингом, симуляцией ткани, более детализированными моделями и многим другим. В настоящее время игра работает на движке Unreal Engine 5.2, но в скором времени планируется обновление до Unreal Engine 5.3.

Цель - взять основу SMITE и сделать ее лучше, оптимизированнее, но в то же время глубже на уровне геймплея. Для этого проводятся целенаправленные улучшения в определенных областях. Системы реликвий и предметов были полностью переработаны, чтобы открыть больше возможностей для экспериментов. Предметы в инвентаре потенциально могут иметь активный эффект (например, Blink) помимо пассивных улучшений. Боги также больше не являются магическими или физическими; каждый бог может специализироваться на силе или интеллекте, предлагая различные стили игры.

Кроме того, способности богов, игровых персонажей этой мифологической MOBA, станут более впечатляющими и зрелищными. Анубис получит новые, более плавные анимации. Есть и совершенно новые боги, например Геката, греческая богиня колдовства.

Она была главной просьбой сообщества на протяжении многих лет и наконец-то станет играбельной в SMITE 2, привнеся в игру дальнобойный стиль игры свои магические способности. Геката может проникать сквозь измерения и путешествовать в лиминальном пространстве. Она - первая из пяти новых богов, которые появятся в сиквеле на старте.

В новой игре будет реализована пользовательская система подбора игроков, которая будет поддерживать кросс-игру между ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Поклонники также могут ожидать улучшенный пользовательский интерфейс (UI), включая доработанный магазин предметов, и обновленное звуковое сопровождение.