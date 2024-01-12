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Smite 2 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
5.5 2 оценки

Состоялся официальный анонс SMITE 2 - МОБА-экшена нового поколения на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Слухи подтвердились. Hi-Rez Studios анонсировала SMITE 2, продолжение популярной free-to-play MOBA-игры, вышедшей десять лет назад на PC, а затем перебравшейся на консоли. За это время в игру успели поиграть более 40 миллионов пользователей, но теперь Hi-Rez движется в будущее.

Разработчики заявляют, что это настоящее продолжение, которое должно стать MOBA следующего поколения, с динамическим освещением, физическим рендерингом, симуляцией ткани, более детализированными моделями и многим другим. В настоящее время игра работает на движке Unreal Engine 5.2, но в скором времени планируется обновление до Unreal Engine 5.3.

Цель - взять основу SMITE и сделать ее лучше, оптимизированнее, но в то же время глубже на уровне геймплея. Для этого проводятся целенаправленные улучшения в определенных областях. Системы реликвий и предметов были полностью переработаны, чтобы открыть больше возможностей для экспериментов. Предметы в инвентаре потенциально могут иметь активный эффект (например, Blink) помимо пассивных улучшений. Боги также больше не являются магическими или физическими; каждый бог может специализироваться на силе или интеллекте, предлагая различные стили игры.

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Кроме того, способности богов, игровых персонажей этой мифологической MOBA, станут более впечатляющими и зрелищными. Анубис получит новые, более плавные анимации. Есть и совершенно новые боги, например Геката, греческая богиня колдовства.

Она была главной просьбой сообщества на протяжении многих лет и наконец-то станет играбельной в SMITE 2, привнеся в игру дальнобойный стиль игры свои магические способности. Геката может проникать сквозь измерения и путешествовать в лиминальном пространстве. Она - первая из пяти новых богов, которые появятся в сиквеле на старте.

В новой игре будет реализована пользовательская система подбора игроков, которая будет поддерживать кросс-игру между ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Поклонники также могут ожидать улучшенный пользовательский интерфейс (UI), включая доработанный магазин предметов, и обновленное звуковое сопровождение.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Деньги Пикачу

Лютый кал!

6
D2werty

Ииииии парагон выгляди лучше.

Обнова смахивает как у овервотч 2.

3
vertehwost

экшена нового поколения на движке Unreal Engine 5

а выглядит как мобильная дрочильня

3
darkMarshall

Лучше бы под какой-то рок или метал музон сделали трейлер, опять этот рэп сраный, как у МК11 было, вообще не в тему

2
FlyRazer

думаю разработчики мыслят так:
- какая у нас будет целевая аудитория?
- наверное малолетние дебилы
- а какую музыку они там любят?
- ну вроде рэпчик
- ок, сделаем рэпчик

0
Nephth Renar

Paladins 2 when?

0
Магае

Классная игруха, рад ее развитию. Надеюсь, боги станут более подвижными, а то как прилепленые

0
Artery Kaulitz

Не знаю как остальным, а я жду игру. Просто интересно посмотреть, что получится. Оригинал мне понравился. Надеюсь, в новой версии добавят что-то интересное в виде уникальных режимов и прочего

0