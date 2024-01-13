В Smite 2 нельзя будет перенести контент из первой части

Вчера, двенадцатого января, компания Hi-Rez Studios объявила о выходе второй части популярной MOBA SMITE. А сегодня на официальном веб-сайте опубликованы подробности о будущей игре. Разработчики приняли решение не пройти по пути Overwatch 2 и Counter-Strike 2.

Smite 2 будет полноценной, уникальной игрой, никакой контент из оригинальной версии в нее не будет включен. Однако все сокровища, как бесплатные, так и приобретенные в магазине, которыми владеют игроки в первой части, будут доступны в сиквеле. Игроки смогут использовать эти наследственные камни для оплаты половины стоимости скинов, боевых пропусков и других игровых предметов.

Smite будет и дальше получать обновления, и серверы игры останутся активными в обозримом будущем. Однако Smite 2 должна стать высокоэффективным скачком вперед по сравнению с предшественником. Переход на Unreal Engine 5, вместо Unreal Engine 3, позволит этому произойти, но старый контент останется в оригинальной версии.

Официальных сроков релиза Smite 2 пока не сообщают, но альфа-тестирование игры планируется начать в этом весеннем периоде.