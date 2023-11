3D-платформер The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone вышел на консолях и ПК

Издатели Microids и IMPS выпустили приключенческий 3D-платформера The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК и представили релизный трейлер, предлагающий взглянуть на легенду о Зеленом Камне, источнике необычайных сил, который также таит в себе грозную опасность — Столаса, существо, способное сеять хаос. Смурфики смогут положиться на SmurfoMix и его невероятные способности, которые игрок откроет в ходе приключения, чтобы спасти Проклятую Землю.

Смурф Хенди создал революционное изобретение: SmurfoMix. Однако в нем отсутствует ключевой ингредиент — Зеленый камень, который находится в жадных лапах Гаргамеля.

Он отправляется на миссию по поиску знаменитого Зеленого камня, ключевого ингредиента, который поможет ему улучшить свое изобретение, из лаборатории Гаргамеля. Но фатальная ошибка приводит к тому, что он взрывается, а его осколки разлетаются по Проклятой Земле. Помимо того, что Зеленый Камень высвободил в дикую природу свои невероятные способности копировать и разлагать материю, он освободил злого Столаса, новый порядок, стремящийся создать царство террора.

Отменной команде из четырех смурфиков предстоит отправиться в путешествие, чтобы спасти Проклятую землю от могущественных Столасов! Хорошо экипированные, Смурфики могут рассчитывать на SmurfoMix и неожиданного союзника... самого Гаргамеля.