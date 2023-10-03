Авторы отечественного экшена "Смута" показали новый скриншот игры

Создатели исторического экшена "Смута" поделились новым скриншотом в официальной группе VK, показывая "животный мир" игры. На изображении видно двух оленей, которые призваны добавить атмосферности игровому миру.
Бояре, вы часто спрашиваете, будет ли в игре животный мир? Отвечаем новым скриншотом.
Релиз игры "Смута" запланирован на начало 2024 года, конкретно на февраль следующего года. Разработчики также продемонстрировали локации из игры в ходе презентации ИРИ.
Точне не Kingdoom Come? Ну разве что "мыла" добавили
Красиво. Но нужно мыло с экрана отмыть.
Всё хорошо, парни. Я посмотрел в вики, мыло во времена Смуты уже существовало. Всё исторически достоверно.
p.s. забавно, кстати, что Клим Жуков в первом ролике колабе, говорит, что в красных кафтанах никто в Смуту не ходил, а на промо материалах как раз красный кафтан)
Надо было свиней фоткать. Вот бы пердаки порвало
это DLSS 10?
Азьм есмь игрище для бояр
Мыльновато конечно, но на Full HD разрешение норм будет.
Рядом с человеком и поселением, где туча охотников с луками, спокойно пасутся олени...
Вырвиглазно конечно)
Как тебе такое, RDR2?
Качество просто зашкаливает.
Капец, атмосфЭрность просто зашкаливает.
Без ящеров не то