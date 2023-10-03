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Смута февраль 2024 г.
6.1 380 оценок

Авторы отечественного экшена "Смута" показали новый скриншот игры

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butcher69
Новости

Создатели исторического экшена "Смута" поделились новым скриншотом в официальной группе VK, показывая "животный мир" игры. На изображении видно двух оленей, которые призваны добавить атмосферности игровому миру.

Бояре, вы часто спрашиваете, будет ли в игре животный мир? Отвечаем новым скриншотом.

Релиз игры "Смута" запланирован на начало 2024 года, конкретно на февраль следующего года. Разработчики также продемонстрировали локации из игры в ходе презентации ИРИ.

-2
14
Смута
февраль 2024 г.
Комментарии: 14
Ваш комментарий
BioHoHoL

Точне не Kingdoom Come? Ну разве что "мыла" добавили

1
Кей Овальд

Красиво. Но нужно мыло с экрана отмыть.

1
PuserG

Всё хорошо, парни. Я посмотрел в вики, мыло во времена Смуты уже существовало. Всё исторически достоверно.

p.s. забавно, кстати, что Клим Жуков в первом ролике колабе, говорит, что в красных кафтанах никто в Смуту не ходил, а на промо материалах как раз красный кафтан)

1
Эдик Писюкович

Надо было свиней фоткать. Вот бы пердаки порвало

1
FURYbushmaster

это DLSS 10?

0
Odesseet

Азьм есмь игрище для бояр

0
Real Slim Shady

Мыльновато конечно, но на Full HD разрешение норм будет.

0
Hadyko

Рядом с человеком и поселением, где туча охотников с луками, спокойно пасутся олени...

0
Nomen Ipsum

Вырвиглазно конечно)

0
Twiceasniceasguys

Как тебе такое, RDR2?

0
NarkoSky

Качество просто зашкаливает.

-1
23hudo

Капец, атмосфЭрность просто зашкаливает.

-2
Protocol10
-2
Mia_777

Без ящеров не то

-4