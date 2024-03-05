Авторы российской "Смуты" показали двух героев игры

Студия Cyberia Nova познакомила игроков с двумя героями «Смуты». Авторы показали характерника и казака-богатыря.
Cyberia Nova отметила, что именно казачество сыграло особую роль в Смутное время:
Особую роль в истории Смутного времени сыграло казачество. Спорные территории юго-западной части русских земель поставляли наемные войска всем сторонам конфликта. Зачастую казаки выступали самостоятельной стороной – не присоединяясь ни к польским, ни к русским войскам, собирая военную добычу везде, где это только было возможно. Однако именно казачество сыграет важнейшую роль в окончании Смуты – на Земском соборе в 1613 году голос казаков стал решающим в выборе кандидатуры нового царя.
Релиз «Смуты» запланирован на 4 апреля 2024 года. На VK Play можно предзаказать игру со скидкой 20% — всего за 1612 рублей.
Интересно, а почему похожий пост был ранее удалён? Редактирование и дополнения?
Устранение конкуренции, автор того поста тоже удален
Во дают
Разборки писак )))))