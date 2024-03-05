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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.7 696 оценок

Авторы российской "Смуты" показали двух героев игры

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova познакомила игроков с двумя героями «Смуты». Авторы показали характерника и казака-богатыря.

Cyberia Nova отметила, что именно казачество сыграло особую роль в Смутное время:

Особую роль в истории Смутного времени сыграло казачество. Спорные территории юго-западной части русских земель поставляли наемные войска всем сторонам конфликта. Зачастую казаки выступали самостоятельной стороной – не присоединяясь ни к польским, ни к русским войскам, собирая военную добычу везде, где это только было возможно. Однако именно казачество сыграет важнейшую роль в окончании Смуты – на Земском соборе в 1613 году голос казаков стал решающим в выборе кандидатуры нового царя.

Релиз «Смуты» запланирован на 4 апреля 2024 года. На VK Play можно предзаказать игру со скидкой 20% — всего за 1612 рублей.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
vall-i

Интересно, а почему похожий пост был ранее удалён? Редактирование и дополнения?

2
Night Strider

Устранение конкуренции, автор того поста тоже удален

2
vall-i Night Strider

Во дают

0
askazanov vall-i

Разборки писак )))))

0