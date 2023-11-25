Авторы "Смуты" показали сюжетный ролик из игры

Из студии Cyberia Nova поступила новая порция материалов по их историческому ролевому экшену "Смута". Этот раз был представлен внутриигровой заставочный ролик, который позволяет взглянуть на сюжетные интриги в игре.

"Смута" строится на основе романа "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главный герой, Юрий Милославский, участвует в ключевых событиях, таких как Битва за Москву, и играет важную роль в прекращении Смуты и объединении Московской Руси.

Однако помимо боевых действий, персонаж также втягивается в политические интриги, как показывает представленный заставочный ролик, где боярин Тимофей Кручина-Шалонский задумывает что-то загадочное.

В комментариях некоторые фанаты высказали критику по поводу анимации и "стеклянных мертвых лиц" персонажей, в то время как другие отметили "проблески мимики" в представленном ролике.

Релиз игры «Смута» запланирован на 26 февраля 2024 года на ПК в VK Play.