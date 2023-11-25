на главную
об игре
Смута 26.02.2024
6 493 оценки

Авторы "Смуты" показали сюжетный ролик из игры

butcher69
Новости

Из студии Cyberia Nova поступила новая порция материалов по их историческому ролевому экшену "Смута". Этот раз был представлен внутриигровой заставочный ролик, который позволяет взглянуть на сюжетные интриги в игре.

"Смута" строится на основе романа "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главный герой, Юрий Милославский, участвует в ключевых событиях, таких как Битва за Москву, и играет важную роль в прекращении Смуты и объединении Московской Руси.

Однако помимо боевых действий, персонаж также втягивается в политические интриги, как показывает представленный заставочный ролик, где боярин Тимофей Кручина-Шалонский задумывает что-то загадочное.

В комментариях некоторые фанаты высказали критику по поводу анимации и "стеклянных мертвых лиц" персонажей, в то время как другие отметили "проблески мимики" в представленном ролике.

Релиз игры «Смута» запланирован на 26 февраля 2024 года на ПК в VK Play.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
NochnoiGid

Анимация мимики - как в морровинде, звуков окружения - 0, голоса хорошие, но каст - мимо. Каждый их геймплейный ролик - боль и разочарование. Конечно может вывезти нереально крутой сюжет, но я в чудеса не верю. Если люди так халтурно относятся ко всему прочему (купили готовых анимаций и пропсов, которые не сшили никак друг с другом толком), то ожидать кропотливой работы над сценарием и лором не приходится. Увы.

2
FlowingNekton

Да нормально на уровне ассасина

0
AndruhaGruz
1
saiditsme

Звук живет своей жизнью, немного. Вообще озвучка и музыкальный ряд - 80 процентов ощущений от игры делают. Может все таки допилят к выпуску... 🥺

1
Alex40001

ДА СЦЕНАРИСТ ИМ НУЖЕН...

0
РикоЧико

Ложки на носу на шлемах действительно были?

0
HandsomeRed

Были такие шлемы...но авторы что-то надумали своё

0
Tdik
Спойлер
0
La ti krisa

Гришка, как там наша смута?

0
Кибербананька

Выглядит плохо. Вот прямо плохо. Для дипломной работы студента сгодится, как госпроект — нет.

0
Richard Simons

Не давно убогие разрабы, убого проекта, убого наехали на IXBT, которые разнесли их будущее детище в пух и прах. Проект в котором из видео в видео нет никакого прогресса, а только постоянные отговорки, типа это все незаконченно. А проект надо сдать 24 февраля, и они его сдадут ибо связываться с государством..... И все, что им остается, это сраться с блоггерами и пользователями, не показывая ничего вменяемого.... Гении короче

0
HandsomeRed

Вот это мультивёрс...

Спойлер
-1