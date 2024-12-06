ИРИ раскрыл число загрузок игр, созданных при его поддержке

Институт развития интернета (ИРИ) сообщил количество загрузок игр, созданных при его поддержке. На сайте организации сказано, что релизы собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.
Больше половины установок – 3,4 млн – приходится на мобильные детские продукты. В числе самых популярных – «Академики Веселых Игр» и образовательная игра-путешествие по музеям «Фиксики: Космическая история!».
Топ игр для ПК:
- «Смута» и образовательные модули;
- «Сатурн»;
- «Передний край»;
- «Спарта 2035»;
- «Боевой приказ: Денис Давыдов»;
- «ССР: Враг из будущего»;
- «Бессмертная симфония»;
- «Тайны музея».
Топ игр по оценкам пользователей VK Play:
- «Бессмертная симфония» — 9,8 баллов;
- «Северный путь» — 9,7 баллов;
- «Передний край» — 9,5 баллов;
- «Тайны музея» — 9,5 баллов;
- «Мифы поволжья» — 8,7 баллов;
- «ССР: Враг из будущего» — 8,7 баллов.
Мы обновили данные по скачиваниям и уникальным пользователям, если речь идет о браузерных играх. На сегодняшний день наши проекты не только получили высокие оценки пользователей и престижные награды, но и собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей. Это хорошая цифра, учитывая большое количество довольно нишевых проектов, например, стратегий. Безусловно, это предварительные данные, так как многие проекты вышли относительно недавно и минимально вкладывались в маркетинг. Но, в целом, такие результаты говорят о том, что у отечественных геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам и они востребованы аудиторией.
Ранее авторы «Смуты» рассказали, что игру и виртуальные учебники скачали более миллиона раз с момента релиза в апреле 2024 года. При этом в это количество не входят установки в компьютерных клубах.
Лучше в мегабайтах называть цифру, будет еще масштабнее😄
сколько покупок?
зачем говорить о том чего нет? максимум причастные к освоению и их родня. они же и оценки ставят
Вы ещё спросите о том, сколько и кто себе в карман положил. Стыдно должно быть...
Ну смута там хорошо карманы пополнила. Это уж точно.
ну тем кто это скачивает с лопаты хавать не привыкать
а где цифры то? чет какой то топ с общей цифрой это скам какойто
ок 6.7-3.4 = 3.3 .... 3.3-1.3 = 2.0 ..... 2.0/7 = 285715
ну это же неправда там куда меньще на игру приходится загрузок
А сколько из инвестированных денег из бюджета вы вернули? Скачиваний и на Рутрекере много. Недоинвесторы мамкины…
какой возврат они кон..... они развивают интернеты там проекты сомнительнее ммм проворачивают семейный подряд и близкий кружок друзяшек
Всего 6,7 млн - 3,4 млн мобилок = 3,3 млн / 8 Топ игр ПК = ~ 400 тыс на 1 игру. Ну, пойдет.
Странно другое: кто эти 3,3 млн, которые скачали это?
Из этих 8 "игр" полноценной игры то нет ни одной.
Ну из Спарты и Переднего края может чего выйдет разве что, когда доделают...
Аааа, понял, уникальные пользователи - эти входы на странички игр в ВК и посещения сайтов игр, наверно
Сплошная ерунда... Ну ладно, за исключением переднего края.