ИРИ раскрыл число загрузок игр, созданных при его поддержке

Институт развития интернета (ИРИ) сообщил количество загрузок игр, созданных при его поддержке. На сайте организации сказано, что релизы собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.

Больше половины установок – 3,4 млн – приходится на мобильные детские продукты. В числе самых популярных – «Академики Веселых Игр» и образовательная игра-путешествие по музеям «Фиксики: Космическая история!».

Топ игр для ПК:

«Смута» и образовательные модули;

«Сатурн»;

«Передний край»;

«Спарта 2035»;

«Боевой приказ: Денис Давыдов»;

«ССР: Враг из будущего»;

«Бессмертная симфония»;

«Тайны музея».

Топ игр по оценкам пользователей VK Play:

«Бессмертная симфония» — 9,8 баллов;

«Северный путь» — 9,7 баллов;

«Передний край» — 9,5 баллов;

«Тайны музея» — 9,5 баллов;

«Мифы поволжья» — 8,7 баллов;

«ССР: Враг из будущего» — 8,7 баллов.

Мы обновили данные по скачиваниям и уникальным пользователям, если речь идет о браузерных играх. На сегодняшний день наши проекты не только получили высокие оценки пользователей и престижные награды, но и собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей. Это хорошая цифра, учитывая большое количество довольно нишевых проектов, например, стратегий. Безусловно, это предварительные данные, так как многие проекты вышли относительно недавно и минимально вкладывались в маркетинг. Но, в целом, такие результаты говорят о том, что у отечественных геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам и они востребованы аудиторией.

Ранее авторы «Смуты» рассказали, что игру и виртуальные учебники скачали более миллиона раз с момента релиза в апреле 2024 года. При этом в это количество не входят установки в компьютерных клубах.