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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.3 1 457 оценок

Новый хотфикс ролевой игры "Смута" устранил неполадки, связанные с механикой скрытности

Simple Jack
Новости

Разработчики ролевой игры «Смута» выпустили хотфикс, который решает наиболее распространённые проблемы после выхода двух патчей.

Теперь игра не будет вылетать после демонстрации заставок во время запуска. Также были исправлены ошибки, из-за которых было невозможно вызвать лошадь в Ярославле и использовать механику скрытности. Игроки активно помогают отлавливать баги: за 10 дней они прислали разработчикам несколько сотен отчётов о проблемах. Первый патч исправил автосохранение, второй — ошибки в отдельных квестах.

Релиз игры произошёл в этом месяце на ПК. Игру оценили за красивую графику, но критиковали за техническую составляющую и игровой процесс. Разработчики планируют выпустить полноценное дополнение.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
Новый хотфикс ролевой игры "Смута"
6
Flint7707

Разработчиков "Смуты" в те времена бы на кол посадили еще до выхода DLC

4
вупсич пупсич

Даже если исправить все баги, это будет стерильная экскурсия по историческим фактам. И то такое~. Диалоги графомания на фоне которых тяжело взять в фокус нужную и достоверную информацию.

4
роман сангариев

новый хотфикс удалил 90% игры, чтобы игрокам было приятнее в нее играть.

4
ГАЗ-М20
Теперь игра не будет вылетать после демонстрации заставок во время запуска.

Срочно премию "Игра года" этим господам

4
Анна Кранцове

О боже как мне пох не не всем пох

2
hipard

хватит позорится после всех этих патчей игра не перестанет быть 5 кратно переваренным калом

1
Ivan Nevaжno

Интересно какой гений без опыта решил полезть в анриал, тем более в 5ю версию. Копцев наверно, индивидум думал что там все готово просто нужно собрать а про оптимизация забыл

0
Egik81

С лошадью у меня была лишь одна проблема она ночью отказывалась ехать за пределы базы. В целом игра не лучше по техническому состоянию некоторых ААА на старте.

-5