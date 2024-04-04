Плохо почти всё - первые отзывы "Смуты" неутешительные

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Да не хвастались они что она круче) что за байт опять, говорили только то что в В3 боевка ужасная, не более.
Не защищаю разрабов, но уже задолбала эта желтизна.
Те они не хвастались, что она лучше? Но при этом говорили, что в ведьмаке ужасная боевка. И получается судя по твоей логике, если они не говорили, что боевка смуты лучше боевки ведьмака (которая ужасна с их слов), то получается, что их боевка или такая же ужасная или ещё хуже. Тут как бы четвёртого варианта не может быть. Тут не прокатит она другая. Так как суждение было оценочным.
Вообщем жалкая попытка отмазать бездарей, которые в очередной раз распили бюджет
А ссылки на прессу будут? ПГ чёт совсем съехал.
По испорченному телефону, от знакомого к знакомому. Я слышал, что чувак создававший моделей для игры, получал по 500т. в месяц. Видимо все налоги Россиян были потрачены на этого человека.
а еще по этому телефону , я слышал что этот чувак не создал модели , а купил ассеты за 3 копейки, вот так вот )
Вау, у ПеГе получилось - первый раз вижу, что сайт обошел дтф в попытке обосрать новый релиз ;DD
А что, были те, кто реально надеялся что будет шедевр?
Были. Урапатриотики били в грудь кулаком за возрождение отечественного гемдева.
Кто бы сомневался.
Ну хз, смотрю Луцая, пока норм, но надо еще глянуть до какого-то развития сюжета и персонажа. Говорили прокачка бессмысленна.
какие журналисты ? на статьи хоть можно ссылки ? или журналисты с пг вроде тебя тса ? )
ixbt games)))
Еще первые сравнения с боевкой ведьмака от разработчиков стали настоящей росписью от них же во вторичности их игры. Если сам разработчик так относится к своей игре, ждать от нее чего-то интересного не стоило.
Очень жаль. До последнего надеялся что-то путное выйдет. Тем более игра про 17 век в России, вообще люблю исторические игры, но, видимо, не сложилось
всмысле между Rune, она хоть и древняя, но даст фору всем, расчлененка, можно вообще врага его конечностями забить. сравнивать ее с таким калом, совсем офигели чтоль.
Ты путаешь руну и блейд оф даркнес, я недавно переигрывал то и то, очень стрёмная система боёвки сейчас, топорная сильно
Как корабль назовёшь...
Там на всех картах 25 кадров.
"Г Единственное что схоже с Ведьмаком, и то с первым, это боевая система"
это всё, что нужно знать про смутотень.
Уже давно все с этой игрой было понятно)
Это было понятно давным давно. Нужно быть очень наивным, чтобы ждать Вау эффекта от игры от ноунеймов за такую смешную сумму денег в столь короткие сроки.
Игра не доделана,много косяков и главное диалоги не ускорить и не скипнуть)
скипаются на Е и на ЛКМ вроде тоже
Че врать, коли не в курсе.
Это не я говорил,а блогер,который еще в 3 часа дня играл.
Теперь уже не важно,в это "чудо" я все равно играть не буду.
но ты непроверенную информацию распространил. В очередной раз. Не стыдно людей вводить в заблуждение? Проверяй в следующий раз свои источники.
я надеюсь, хоть комментировать продолжишь? А то как- то маловато накропал, всего- то с полтора десятка.
кстати, а где твои "остроумные" комментарии про "понос", "обоср@лся- обтекай"? Неужели испугался и удалил?
Ну, как-то так и ожидалось.
Фу, что это за существо, которое якобы стримерша? Я думала что это обычная девушка играет, а у этой "девушки" мужской голос... либо это парень. В общем трансформер какой-то.