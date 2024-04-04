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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.3 874 оценки

Плохо почти всё - первые отзывы "Смуты" неутешительные

Procy_on
Новости

«Смута» официально вышла — это отечественная игра про Смутное время, где нужно освободить Москву от польских войск.

Первые отзывы прессы — очень печальные. Студия Cyberia Nova хвасталась, что боевка лучше, чем в «Ведьмаке 3». Журналисты же сообщают, что в ней нет ни интересного геймплея, ни увлекательной истории, ни цепляющих персонажей.

Полуоткрытый мир мертв, ролевая система бесполезна. Квесты – сплошная беготня. Главный герой - единственное что схоже с Ведьмаком, и то с первым, это боевая система, которая застряла где-то между первой Rune и «Русы против Ящеров». Хитбоксы сломаны, поведение врагов однообразное. Единственные, кто отработал свой хлеб — художники, ибо визуал выглядит достойно, который отлично погружает в атмосферу XVII века.

2
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Пол Ковник
10
darkMarshall
Студия Cyberia Nova хвасталась, что игра круче «Ведьмака 3»

Да не хвастались они что она круче) что за байт опять, говорили только то что в В3 боевка ужасная, не более.

Не защищаю разрабов, но уже задолбала эта желтизна.

10
Joe Grim

Те они не хвастались, что она лучше? Но при этом говорили, что в ведьмаке ужасная боевка. И получается судя по твоей логике, если они не говорили, что боевка смуты лучше боевки ведьмака (которая ужасна с их слов), то получается, что их боевка или такая же ужасная или ещё хуже. Тут как бы четвёртого варианта не может быть. Тут не прокатит она другая. Так как суждение было оценочным.

Вообщем жалкая попытка отмазать бездарей, которые в очередной раз распили бюджет

-1
digitalkid

А ссылки на прессу будут? ПГ чёт совсем съехал.

3
Aalins

По испорченному телефону, от знакомого к знакомому. Я слышал, что чувак создававший моделей для игры, получал по 500т. в месяц. Видимо все налоги Россиян были потрачены на этого человека.

3
Nixs

а еще по этому телефону , я слышал что этот чувак не создал модели , а купил ассеты за 3 копейки, вот так вот )

2
JIoMTuK
2
Sweety_Mustard

Вау, у ПеГе получилось - первый раз вижу, что сайт обошел дтф в попытке обосрать новый релиз ;DD

2
Raphtallia

А что, были те, кто реально надеялся что будет шедевр?

2
Kla Kin

Были. Урапатриотики били в грудь кулаком за возрождение отечественного гемдева.

2
SOLUS5678

Кто бы сомневался.

1
TIMetal

Ну хз, смотрю Луцая, пока норм, но надо еще глянуть до какого-то развития сюжета и персонажа. Говорили прокачка бессмысленна.

1
Nixs

какие журналисты ? на статьи хоть можно ссылки ? или журналисты с пг вроде тебя тса ? )

1
Серый Белых

ixbt games)))

-4
smallhell

Еще первые сравнения с боевкой ведьмака от разработчиков стали настоящей росписью от них же во вторичности их игры. Если сам разработчик так относится к своей игре, ждать от нее чего-то интересного не стоило.

1
potemkin2021
Журналисты же сообщают, что в ней нет ни интересного геймплея, ни увлекательной истории, ни цепляющих персонажей.
Спойлер
0
RedDevil48

Очень жаль. До последнего надеялся что-то путное выйдет. Тем более игра про 17 век в России, вообще люблю исторические игры, но, видимо, не сложилось

0
Skankhunt42
боевая система, которая застряла где-то между первой Rune и «Русы против Ящеров»

всмысле между Rune, она хоть и древняя, но даст фору всем, расчлененка, можно вообще врага его конечностями забить. сравнивать ее с таким калом, совсем офигели чтоль.

0
Unicorling

Ты путаешь руну и блейд оф даркнес, я недавно переигрывал то и то, очень стрёмная система боёвки сейчас, топорная сильно

0
Аристов--Черный

Как корабль назовёшь...

0
jax baron

Там на всех картах 25 кадров.

0
Danrock

"Г Единственное что схоже с Ведьмаком, и то с первым, это боевая система"
это всё, что нужно знать про смутотень.

0
Floww

Уже давно все с этой игрой было понятно)

0
Igor Udilov

Это было понятно давным давно. Нужно быть очень наивным, чтобы ждать Вау эффекта от игры от ноунеймов за такую смешную сумму денег в столь короткие сроки.

-1
DEDGAMER

Игра не доделана,много косяков и главное диалоги не ускорить и не скипнуть)

-1
NatanieLzZ

скипаются на Е и на ЛКМ вроде тоже

0
Дaна

Че врать, коли не в курсе.

0
DEDGAMER Дaна

Это не я говорил,а блогер,который еще в 3 часа дня играл.

Теперь уже не важно,в это "чудо" я все равно играть не буду.

-1
сКард DEDGAMER
Это не я говорил

но ты непроверенную информацию распространил. В очередной раз. Не стыдно людей вводить в заблуждение? Проверяй в следующий раз свои источники.

в это "чудо" я все равно играть не буду

я надеюсь, хоть комментировать продолжишь? А то как- то маловато накропал, всего- то с полтора десятка.

Спойлер

кстати, а где твои "остроумные" комментарии про "понос", "обоср@лся- обтекай"? Неужели испугался и удалил?

0
Кей Овальд

Ну, как-то так и ожидалось.

-2
Ellie Williams
-6
Ashley_Star

Фу, что это за существо, которое якобы стримерша? Я думала что это обычная девушка играет, а у этой "девушки" мужской голос... либо это парень. В общем трансформер какой-то.

0