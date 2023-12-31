Создатели экшена "Смута" показали новый геймплей и раскрыли некоторые детали игры

Создатели исторического ролевого экшена "Смута" из студии Cyberia Nova подготовили "новогодний подарок боярам" в виде свежего дневника разработчиков в котором показали немного геймплея и раскрыли несколько деталей.
Главный герой "Смуты" может примерить образы шиша, ратника, наемника и стрельца, которые оказывают влияние не только на характеристики, доступное оружие и расходные предметы, но и на отношение окружающих персонажей и фракций к герою.
Разработчики также обещают, что в открытом мире игры игроки смогут наткнуться на клады с ценным оружием или расходными предметами. Однако всегда будет существовать риск столкнуться с разбойниками или стаей волков. Локации, по словам продюсера игры Андрея Белова, будут просторными.
В ролике также принял участие блогер и публицист Клим Жуков, рассказавший о внешнем виде сословного общества периода Смутного времени в России и о вооружении воинов того времени.
Релиз игры запланирован на 26 февраля 2024 года.
а где геймплей это все старые наработки ни одного нового кадра/
ни единого сходства с ghost Tsushima /
У меня вообще плеер отсутствует.
Понятно почему. Видео из VK
Да, видео ВК, у меня с браузера Вивальди нет плеера, с браузера Опера показывает плеер нормально. Значит дело не в плеере, а в браузере.
на топ компе разраба.игра в 20 фпс....=))))
Да это не мой комп просто. Это я на компе сына мамкиной подруги для видоса снимал)))
Мда, с оптимизацией на роликах пока беда, а боевку мне напомнила третья Готика ))
Собственно, что и ожидалось - посредственность.
Это не плохо, не ужасно, это посредственно.
Нефиг было нос задирать, теперь получайте критику.
К слову у себя в группе вк трётся очень многое. Остаётся лишь восторг "Вау, вперёд, это же наше!" итд.
как вы себе представляете презентацию продукта? Ну.. мы.. что-то сделали, вроде сойдёт, купите! Их продвижение и рядом не стояло с продвижением киберпанка, просто как и все расхваливали свой продукт, так все делают, скажите кто делает по другому?
-Смотрите вот вам трейлер (в трейлере 2д спрайты кусков леса в воздухе летают)
-Боёвка ведьмака ужасная. (1-й показ боёвки с словами шок-комбо) (2-й показ - где видно насколько она деревянная)
-Всё это происходит на деньги из бюджета с очевидной попыткой загнать всех в вк плей, ибо стим плохой, "запидный", а вот наш проект патриотический. Что играет только против него на самом то деле.
Во всём этом самое печальное, что во главу всего не поставлен геймплей. Ты смотришь и тебе не за что зацепиться, а на вопрос "что тут может быть интересным?" ответа не находишь
я думаю где я его видел:)в 2005 был такой сериал Не родись красивой,там был стилист,одно лицо
Милка! )
Очень похожи))
Для первого проекта я думаю это не плохо, вон многие польские студии выпускали кучу посредственных низко-качественных игр, пока не стали выдавать хорошие игры и то не все и не всегда, надеюсь ребята из Cyberia Nova заработают хорошие деньги и возьмутся за новый проект, опыт надо нарабатывать. Удачи Cyberia Nova!
это не первая их игра ты че. после этого возможно будет слив студии переоформление главдира и банкротство...
А почему вы так решили, вы что провидец, или клеветать на других у вас впиталось с молоком матери?
Да и смысла нету им этого делать и терять репутацию, так как они тут живут и работают! А вот те два якута что кинули с The Day Before, уже давно граждане Сингапура, им было куда бяжать, и на репутацию в России им было начхать!
какую репутацию?
февраль близко
Деревяность это фича Смуты?))
ПК Бояре! Поздравляю всех с наступающим новым годом!
Assassins Creed: Смутно
Название оправдано! Смутно вижу что буду играть в эту игру, очень смутно! Сколько там кадров? 15?
Хде ХеймплЭй???
короче шляпа политическая. в черный ящик.
Ну так игра про плохих Поляков, так старались сделать агитку, что забыли разработать другие элементы игры. В польском Sniper Ghost Warrior хотябы геймплей и буллеттайм прикольный был.
Отменяем предзаказы! никакой веры! куплю по факту, если игра выйдет стоящей.
а зачем вообще предзаказы делать? Это ж вкидывание бабок тупо в обещания.
Ждём и надеемся, что будет что то стоящее, как Atomic heart)
С гемплем всё смутно.
03:31 супер-корявая боевая система, её даже не стали дальше детально показывать, выглядит хуже первого Ведьмака.
Как говорят, игра сделана в основном из ассетов. Кроме рисованных моделек ничего своего нет.
Печалит отсутствие плавности перехода между анимациями - выглядит рвано и ужасно для 2023 года!
Выглядит как будто игру сделали ради прикола, чтоб просто поржать.
В 4к бы посмотреть, с этим плеером плохое качество видео. Надеюсь хотя бы до уровня ассасина дотянут
хотя бы...хотя бы!! то есть не хоть бы хоть бы хоть бы а ХОТЯ БЫ.ясно.
аххаха какая же дичь а не боёвка))
"Разработчики также обещают, что в открытом мире игры игроки смогут наткнуться на клады с ценным оружием или расходными предметами. Однако всегда будет существовать риск столкнуться с разбойниками или стаей волков" - ммм, прикольно... Разрабы в курсе вообще что есть Ведьмак 3 где это уже давно есть, и это далеко не единственная игра где это вообще есть?
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Смотрю вот ролик второй раз и фигею от слов разраба - дескать можешь идти по тропам, а можешь идти в лес и наткнуться на какое-то сокровище" - ну окей... разрабы по ходу не в курсе что катсцены напоминают Kingdom Come: Deliverance, геймплей Ведьмака 3, да и местность схожа с двумя этими играми и другими РПГ впридачу. Но вот какой прикол - "образы" можно менять в самой игре? То есть, сейчас я стрелок, потом мне надо для квеста принять образ боярина и переодеваюсь? Спорное решение, бывает в играх ты стиль прохождения выбираешь под свой стиль - ассассин по стелсу, какой-то боец силовой с топором, чародей с магией и прочее. И от того зависит прохождение, в другой раз выбираешь другого героя и прохождение будет уже другим. Хотя сомневаюсь что в Смуту много кто захочет второй раз поиграть
Дай им порадоваться, для них это гордость и новизна))
Ну правильно, всё лучшее надо заимствовать у лучших, игровые механики качуют из игры в игру уже 20 с лишним лет, и изобретать с ново колесо нету смысла!
Смотря как подать))
Kingdom Come: Deliverance - разрабы в ней хотя бы боёвку нестандартную и вроде как новую сделали. Хоть какая-то оригинальность) А тут... жаль что просто заимствование, лучше б тогда делали фэнтези с какими-нибудь чудищами, была б попытка разнообразия игрового мира
Да если б подавали игру со словами - мы решили от одной игры взять то, с другой это, надеясь что получится интересная игра с оригинальным сюжетом, потому что мы старались - это я б понял, но тут берут и преподносят к невышедшей игре мнение Клима Жукова - больше выглядит что хотят его мнением именно "купить" внимание зрителя. В этом случае подача вроде как неплохая, но всё равно я не вижу игру как инновационную
Я не пон это типа The Day Before от мира Скайрима??? Новый ААА от могучих русских разрабов???
Андрюшка, звиздеть не мешки ворочать, где геимплей м?
Мутная какая то схема с образами, но в любом случае нужно посмотреть, а там решать обссать или похвалить.
Ну, выглядит вполне неплохо (хоть и не для нашего времени), хотя опять пересжатая картинка. Показали бы уж во всей красоте что ли.