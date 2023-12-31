Создатели экшена "Смута" показали новый геймплей и раскрыли некоторые детали игры

Создатели исторического ролевого экшена "Смута" из студии Cyberia Nova подготовили "новогодний подарок боярам" в виде свежего дневника разработчиков в котором показали немного геймплея и раскрыли несколько деталей.

Главный герой "Смуты" может примерить образы шиша, ратника, наемника и стрельца, которые оказывают влияние не только на характеристики, доступное оружие и расходные предметы, но и на отношение окружающих персонажей и фракций к герою.

Разработчики также обещают, что в открытом мире игры игроки смогут наткнуться на клады с ценным оружием или расходными предметами. Однако всегда будет существовать риск столкнуться с разбойниками или стаей волков. Локации, по словам продюсера игры Андрея Белова, будут просторными.

В ролике также принял участие блогер и публицист Клим Жуков, рассказавший о внешнем виде сословного общества периода Смутного времени в России и о вооружении воинов того времени.

Релиз игры запланирован на 26 февраля 2024 года.