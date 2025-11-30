ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
3.9 1 971 оценка

В РВИО рассказали о границах исторической достоверности в играх

Extor Menoger Extor Menoger

Руководитель специальных проектов Российского военно-исторического общества Константин Куранов выступил на первой Московской международной неделе видеоигр, где затронул тему создания исторических и псевдореалистичных проектов. По мнению эксперта, растущая популярность таких игр требует от разработчиков все более ответственного и грамотного подхода к материалу.

Представитель РВИО подчеркнул, что ответственность авторов начинается с глубокого понимания самой природы описываемых событий. Он напомнил, что в российском законодательстве есть прямой запрет на искажение исторической памяти, однако вопрос лежит глубже юридических норм. Важно избегать создания ложных представлений об эпохах и героях, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.

При этом высокие требования к проработке фактуры не должны идти в ущерб увлекательности. Куранов отметил, что индустрия уже доказала возможность совмещения этих аспектов: качественный геймплей служит фундаментом, на который гармонично накладывается исторический контекст.

Особое внимание эксперт уделил разграничению допустимых художественных допущений и прямых искажений фактов. Историчность не означает буквальное копирование учебников, однако любые изменения должны оставаться в рамках логики описываемого времени. В качестве примера Куранов привел события Смутного времени. Он пояснил, что нельзя, чтобы в игре, основанной на событиях XVII века, поляки внезапно взяли Москву, если это противоречит хронологии. В то же время альтернативные сценарии возможны, например, если Смута закончилась не в тот год, а чуть позже.

Грамотно выстроенная альтернативная история должна учитывать реальные предпосылки, иначе проект рискует потерять доверие игроков и стать источником спорных трактовок. В связи с этим консультации с профессиональными историками становятся важным этапом производства. РВИО активно участвует в подобных коллаборациях, используя опыт, полученный при работе с архивными данными, фильмами и реконструкциями.

В завершение выступления Константин Куранов отметил важность видеоигр для подрастающего поколения, которому интересно видеть ожившую историю. Главной задачей разработчиков в этом контексте становится создание ответственного и уважительного путешествия в прошлое.

28
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
Кей Овальд

Не РВИО что-то говорить о достоверности.

17
AndralStormborn

Историческая достоверность - дело такое себе. Потому как каждая власть переписывала историю под себя. Тут даже в трактовке событий нескольколетней давности могут быть расхождения у разных историков, что уж говорить о событиях которые происходили сотни, а то и тысячи лет назад

14
zombijaic

Историков надо читать, а не книжки школьные

5
ratte88 zombijaic

Ты из той секты, что каждое слово учёного принимает за истину? Историки ведь посланники вселенной, знают всё и говорят только истину, угу

3
MrGamerDad ratte88

Своё мнение должно быть. Можно сложить 2+2, когда читаешь разных авторов. Если читать про Вьетнам у Хейстингса, понятное дело, что США там самая добрая страна в мире. Если читать Гилберта, то в первой мировой британцы победили, а у Юджина Рогана главное демократия, а сами арабы подождут. Одни и те же события лучше читать от разных авторов, желательно из разных стран. Тогда найдёшь середину. Но по истории Руси / Российской Империи / СССР / РСФСР / России всё сложнее. Один Островский чего стоит. Короче... Да, душно всё это читать, но ради образования надо, да и сколько сторон, столько и мнений.

Flyiq440

Игра топ, просто нетакусики не прошарили

9
KleptomaniacalAlbert

ты рофлишь или серьезно?

2
Costollom
Игра топ, просто нетакусики не прошарили

А какая?

2
Негативный позитив KleptomaniacalAlbert

Судя по его активности, через пол годика ответит

2
pyw

>Он напомнил, что в российском законодательстве есть прямой запрет на искажение исторической памяти

ирония в том что рвио сами имеют прямое отношение к фильмам которые историю искажают

6
H-DS

Очень интересно. Можно примеры?

3
Пользователь ВКонтакте

Уже сейчас есть масса законов, которые запрещают вам обсуждать историю.
и никто не гарантирует что в будущем их не расширят и на другие эпохи.

Всё это приведёт к тому, что вы будете знать, только одну, "единственно правильную" версию истории.
Без права обсуждать и строить своё мнение о исторических событиях.

Вообще проблема изучения истории в том, что вы изучаете уже скомпилированную версию истории.
А не данные на которых эта история была построена. // Александр Дельтазавр

5
KleptomaniacalAlbert

у каждого своя версия истории которая выгодна ему, и тем более в наше время, поэтому разговор о достоверности истории в игре это разговор ни о чем.

4
zombijaic

Хочешь сказать что есть страны где допустим пишут историки что СССР не развалился, а ВМВ не было?

KleptomaniacalAlbert zombijaic

зачем ты утрируешь? ты ведь понимаешь что я имею ввиду!...

Ольга Бузова

Потому что нужна лицензия чтобы искажать историю

4
Viking90

Чтобы сохранить историческую память достаточно запретить такие проекты как некоторые части Call of Duty, Stalker 2, Heroes of Company 2, некоторые части Battlefield и прочие по своей сути русофобские проекты. Причем надо сделать не допустимым и скачивание пиратских версий этих игр. Почему куда не плюнь сейчас кругом хейтеры всего русского, а вот потому что в свое время не запретили русофобские игры. Повеселил коммент Кей Овальда: Не РВИО что-то говорить о достоверности". Млять кому тогда? Ляпнут куехуту и сидять наслаждаются этим расплывшись на своем кресле. Что в общее ничего не делать в этом направлении? Бесят подобные епланы конечно😒

4
Комментарий удален
Deacon St John
Кругом хейтеры всего русского

А вот и наш BLM пожаловал )) но это другое.

Условных мусульман,сербов, албанцев,латиносов,китайцев, итальянцев (!!!) и тд в фильмах-играх делают злодеями (ну кого-то же должны делать) на порядки чаше. но наши васи с комплексом неполноценности ноют громче всех ))

1
Viking90 Deacon St John

А ты не задумывался почему в фильмах-играх не делают злодеями американцев?:)

Пользователь ВКонтакте

О какой достоверности может идти речь если вся история вымышленная сказка нашей церкви, да и не нашей а греко кафолической?! // Саня Мельник

3
firefox0047

Вопрос а то что главный герой практически в одно лицо освободил Москву это подпадает под искажение истории или нет

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ