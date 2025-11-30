В РВИО рассказали о границах исторической достоверности в играх

Руководитель специальных проектов Российского военно-исторического общества Константин Куранов выступил на первой Московской международной неделе видеоигр, где затронул тему создания исторических и псевдореалистичных проектов. По мнению эксперта, растущая популярность таких игр требует от разработчиков все более ответственного и грамотного подхода к материалу.
Представитель РВИО подчеркнул, что ответственность авторов начинается с глубокого понимания самой природы описываемых событий. Он напомнил, что в российском законодательстве есть прямой запрет на искажение исторической памяти, однако вопрос лежит глубже юридических норм. Важно избегать создания ложных представлений об эпохах и героях, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.
При этом высокие требования к проработке фактуры не должны идти в ущерб увлекательности. Куранов отметил, что индустрия уже доказала возможность совмещения этих аспектов: качественный геймплей служит фундаментом, на который гармонично накладывается исторический контекст.
Особое внимание эксперт уделил разграничению допустимых художественных допущений и прямых искажений фактов. Историчность не означает буквальное копирование учебников, однако любые изменения должны оставаться в рамках логики описываемого времени. В качестве примера Куранов привел события Смутного времени. Он пояснил, что нельзя, чтобы в игре, основанной на событиях XVII века, поляки внезапно взяли Москву, если это противоречит хронологии. В то же время альтернативные сценарии возможны, например, если Смута закончилась не в тот год, а чуть позже.
Грамотно выстроенная альтернативная история должна учитывать реальные предпосылки, иначе проект рискует потерять доверие игроков и стать источником спорных трактовок. В связи с этим консультации с профессиональными историками становятся важным этапом производства. РВИО активно участвует в подобных коллаборациях, используя опыт, полученный при работе с архивными данными, фильмами и реконструкциями.
В завершение выступления Константин Куранов отметил важность видеоигр для подрастающего поколения, которому интересно видеть ожившую историю. Главной задачей разработчиков в этом контексте становится создание ответственного и уважительного путешествия в прошлое.
Не РВИО что-то говорить о достоверности.
Историческая достоверность - дело такое себе. Потому как каждая власть переписывала историю под себя. Тут даже в трактовке событий нескольколетней давности могут быть расхождения у разных историков, что уж говорить о событиях которые происходили сотни, а то и тысячи лет назад
Историков надо читать, а не книжки школьные
Ты из той секты, что каждое слово учёного принимает за истину? Историки ведь посланники вселенной, знают всё и говорят только истину, угу
Своё мнение должно быть. Можно сложить 2+2, когда читаешь разных авторов. Если читать про Вьетнам у Хейстингса, понятное дело, что США там самая добрая страна в мире. Если читать Гилберта, то в первой мировой британцы победили, а у Юджина Рогана главное демократия, а сами арабы подождут. Одни и те же события лучше читать от разных авторов, желательно из разных стран. Тогда найдёшь середину. Но по истории Руси / Российской Империи / СССР / РСФСР / России всё сложнее. Один Островский чего стоит. Короче... Да, душно всё это читать, но ради образования надо, да и сколько сторон, столько и мнений.
Игра топ, просто нетакусики не прошарили
ты рофлишь или серьезно?
А какая?
Судя по его активности, через пол годика ответит
>Он напомнил, что в российском законодательстве есть прямой запрет на искажение исторической памяти
ирония в том что рвио сами имеют прямое отношение к фильмам которые историю искажают
Очень интересно. Можно примеры?
Уже сейчас есть масса законов, которые запрещают вам обсуждать историю.
и никто не гарантирует что в будущем их не расширят и на другие эпохи.
Всё это приведёт к тому, что вы будете знать, только одну, "единственно правильную" версию истории.
Без права обсуждать и строить своё мнение о исторических событиях.
Вообще проблема изучения истории в том, что вы изучаете уже скомпилированную версию истории.
А не данные на которых эта история была построена. // Александр Дельтазавр
у каждого своя версия истории которая выгодна ему, и тем более в наше время, поэтому разговор о достоверности истории в игре это разговор ни о чем.
Хочешь сказать что есть страны где допустим пишут историки что СССР не развалился, а ВМВ не было?
зачем ты утрируешь? ты ведь понимаешь что я имею ввиду!...
Потому что нужна лицензия чтобы искажать историю
Чтобы сохранить историческую память достаточно запретить такие проекты как некоторые части Call of Duty, Stalker 2, Heroes of Company 2, некоторые части Battlefield и прочие по своей сути русофобские проекты. Причем надо сделать не допустимым и скачивание пиратских версий этих игр. Почему куда не плюнь сейчас кругом хейтеры всего русского, а вот потому что в свое время не запретили русофобские игры. Повеселил коммент Кей Овальда: Не РВИО что-то говорить о достоверности". Млять кому тогда? Ляпнут куехуту и сидять наслаждаются этим расплывшись на своем кресле. Что в общее ничего не делать в этом направлении? Бесят подобные епланы конечно😒
А вот и наш BLM пожаловал )) но это другое.
Условных мусульман,сербов, албанцев,латиносов,китайцев, итальянцев (!!!) и тд в фильмах-играх делают злодеями (ну кого-то же должны делать) на порядки чаше. но наши васи с комплексом неполноценности ноют громче всех ))
А ты не задумывался почему в фильмах-играх не делают злодеями американцев?:)
О какой достоверности может идти речь если вся история вымышленная сказка нашей церкви, да и не нашей а греко кафолической?! // Саня Мельник
Вопрос а то что главный герой практически в одно лицо освободил Москву это подпадает под искажение истории или нет