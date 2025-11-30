В РВИО рассказали о границах исторической достоверности в играх

Руководитель специальных проектов Российского военно-исторического общества Константин Куранов выступил на первой Московской международной неделе видеоигр, где затронул тему создания исторических и псевдореалистичных проектов. По мнению эксперта, растущая популярность таких игр требует от разработчиков все более ответственного и грамотного подхода к материалу.

Представитель РВИО подчеркнул, что ответственность авторов начинается с глубокого понимания самой природы описываемых событий. Он напомнил, что в российском законодательстве есть прямой запрет на искажение исторической памяти, однако вопрос лежит глубже юридических норм. Важно избегать создания ложных представлений об эпохах и героях, чтобы не вводить аудиторию в заблуждение.

При этом высокие требования к проработке фактуры не должны идти в ущерб увлекательности. Куранов отметил, что индустрия уже доказала возможность совмещения этих аспектов: качественный геймплей служит фундаментом, на который гармонично накладывается исторический контекст.

Особое внимание эксперт уделил разграничению допустимых художественных допущений и прямых искажений фактов. Историчность не означает буквальное копирование учебников, однако любые изменения должны оставаться в рамках логики описываемого времени. В качестве примера Куранов привел события Смутного времени. Он пояснил, что нельзя, чтобы в игре, основанной на событиях XVII века, поляки внезапно взяли Москву, если это противоречит хронологии. В то же время альтернативные сценарии возможны, например, если Смута закончилась не в тот год, а чуть позже.

Грамотно выстроенная альтернативная история должна учитывать реальные предпосылки, иначе проект рискует потерять доверие игроков и стать источником спорных трактовок. В связи с этим консультации с профессиональными историками становятся важным этапом производства. РВИО активно участвует в подобных коллаборациях, используя опыт, полученный при работе с архивными данными, фильмами и реконструкциями.

В завершение выступления Константин Куранов отметил важность видеоигр для подрастающего поколения, которому интересно видеть ожившую историю. Главной задачей разработчиков в этом контексте становится создание ответственного и уважительного путешествия в прошлое.